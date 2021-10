Ennyi diákról és tanárról derült ki eddig, hogy elkapták a fertőzést

Hargita megyében az iskolák által közölt jelenlegi adatokat figyelembe véve 57 diák és 29 pedagógus fertőződött meg koronavírussal, Maros megyében 121 koronavírus-fertőzéssel igazolt tanulót és 84 koronavírusos tanárt és iskolai kisegítő személyt tartanak nyilván. Az online tanrendbe való átkerülés küszöbértékének eltörléséről szóló döntést jóváhagyta az Országos Vészhelyzeti Bizottság (CNSU) is.

Az iskolák járványügyi besorolására szombaton kerül sor, mivel változnak a törvényes feltételek • Fotó: Veres Nándor

Hétfőtől nyitva maradhatnak az oktatási intézmények országszerte a településeken mért koronavírus-fertőzési rátától függetlenül, azaz

eltörölték a hat ezrelékes küszöbértéket, amelynél eddig online tanrendbe kerültek a magas fertőzési mutatóval rendelkező települések tanintézetei.

A küszöbérték eltörléséről szóló döntést jóváhagyta az Országos Vészhelyzeti Bizottság (CNSU) is, most következik, hogy ezt a döntést kormányhatározattal is életbe léptessék, és az egészségügyi és oktatási minisztériumok új közös rendeletével módosítsák a jelenlegi szabályokat.

HIRDETÉS

Az új szabályozás szerint a személyes oktatást csak abban az esetben lehet felfüggeszteni egy adott osztályban, hogy ha az osztályközösségben vagy óvodai csoportban kimutatják a koronavírus-fertőzést. A küszöbérték eltörlésével párhuzamosan a határozatban javaslatot tesznek arra, hogy

az iskolások, óvodások, tanárok, kisegítő tanárok és a nem didaktikai személyzet számára is az oktatási intézményekben nyálminta általi, nem invazív antigén-gyorsteszteket végezzenek annak érdekében, hogy a tanintézet folyamatosan és hatékonyan nyomon követhesse a járványügyi kockázatokat.

Csütörtökön 167 ezer diák tanult online országszerte, ami az osztályok 5 százalékát jelenti, ezekben a csoportokban a koronavírus-fertőzések miatt függesztették fel a fizikai formában történő tanítást. Hargita megyében az iskolák járványügyi besorolására szombaton kerül sor, mivel változnak a törvényes feltételek. Jelenleg

az iskolák által közölt adatokat figyelembe véve 57 diák és 29 pedagógus fertőződött meg Hargita megyében.

Összesen hét óvodai csoportban, tíz elemi osztályban, 18 általános iskolai és 16 középiskolai osztályban rendeltek el online tanrendet, mindez 1160 gyereket/diákot érint – tájékoztatott a pénteki adatokról Demeter Levente, Hargita megyei főtanfelügyelő.

Maros megyében jelenleg 121 koronavírus-fertőzéssel igazolt tanulót tartanak nyilván, ugyanennyi osztályban vagy csoportban van felfüggesztve a személyes oktatás, összesen 84 tanár és iskolai kisegítő személy – nem didaktikai – esetében mutatták ki a koronavírus-fertőzést, és 2838 diák tanul jelenleg online tanrendben Maros megyében.