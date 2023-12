Emléktáblát avattak Gyergyószentmiklóson a méhészek

Báró Ambrózy Béla tiszteletére helyeztek el emléktáblát a gyergyószentmiklósi Csiky-kertben, és új tagjai is lettek a Gyergyószéki Mézlovagrendnek szombaton. A városi könyvtárban több mint 250 díjnyertes méz tekinthető meg.

A Gyergyószéki Mézlovagrendbe olyan személyek kerülhetnek be, akik aktívan részt vállalnak a Gyergyószentmiklósi Méhész Egyesület munkájában, vállalják, hogy népszerűsítik a helyi mézet, és igyekeznek a társadalmat a méz fogyasztására, továbbá arra nevelni, hogy helyi termelőktől vásárolják a készítményt.

A gyergyószentmiklósi méhészesemény látványos eleme volt a Székelyföld más régióiból, illetve Magyarországról érkezett mézlovagok felvonulása a város központjában. A felvonulás a Szent Miklós-templomba vezetett, ahol istentiszteleten vettek részt, majd mézáldásra is sor került.

Szintén jelölt volt erre Csuszner Ferenc és Laczkó Ágoston is, de mivel nem lehettek jelen, ők majd később tehetik le az esküt – mondta el Mezei Attila, az egyesület elnöke.

jó kapcsolatban volt Csiky Dénessel, a róla elnevezett arborétum létrehozójával. Amint Mezei Attila elmondta, Csiky Dénesnek egy nagy gyümölcsöse is volt, amelynek termékenysége a méhek beporzásától függött. Más kötődése is van gyergyószentmiklósi méhészeknek Ambrózy Bélához. Pár éve a szegedi méhészekkel közösen látogatták meg Temesgyarmaton az Ambrózy család kriptáját, és azt tapasztalták, hogy ezt sírrablók feldúlták. Akkor az is felmerült, hogy a maradványokat Gyergyóban temessék újra. Ez végül nem valósult meg, de a magyarországi Agrárminisztérium segítségével megtörtént a család Temesgyarmaton eltemetett tagjainak exhumálása, majd hamvasztása és ezután a temesvári evangélikus templomban kaphattak végső nyughelyet.