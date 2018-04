Emlékszobával tisztelegnek a csíkszentgyörgyi Márton Ferenc életműve előtt

• Fotó: Gecse Noémi

a településen korábban is volt egy emlékszoba Márton Ferenc szülői házában, amelyet Misi bácsi, a festő testvére rendezett be. Miután meghalt Misi bácsi majd a fia is, eladták a házat, s amire észrevettük volna, az emlékszoba oda lett.

Cél a funkcionális tér

A termet úgy rendezték be, hogy csoportok fogadására is alkalmas legyen, így a kiállító asztalokba kétszemélyes padok is be vannak építve, amelyek révén

20 személy le tud ülni, előadást hallgatni a helyi nevezetességről. A televízió révén pedig azok a képek, információk is megtekinthetők, amelyek ugyan nem kerültek kiállításra, de érdemes lehet tudni róluk, sőt Becze Zoltán Márton Ferencről készült filmje is az emlékszoba kezdeményezőjének tulajdonában van, amelyet szinten meg lehet tekinteni a helyiségben

‒ tudtuk meg.