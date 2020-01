Emberéletet követelt a lakástűz

Több bevetésük is volt a Maros megyei tűzoltóknak keddre virradóra. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Mint a Maros megyei tűzoltóság sajtószóvivőjétől, Dan Petru Danieltől megtudtuk 10 óra 10 perckor riasztották őket az egységes segélyhívó-számon, hogy tűz ütött ki egy lakóházban Nyárádgálfalván. Elsőként a helyi önkéntes tűzoltók értek oda, de a nyárádszeredai és a megyeszékhelyi tűzoltók is kiszálltak a helyszínre.

A lángokat sikerült megfékezni, de már nem tudták megmenteni az ágyhoz kötött személyt, aki életét vesztette.

A Maros megyei tűzoltóknak keddre virradóra is több bevetésük is volt, mint a sajtószóvivőtől megtudtuk, Dicsőszentmártonban a tömbházak közötti szeméttárolóban meggyúlt hulladékot oltották el, a Magyaróhoz tartozó Fickón pedig kémény gyulladt meg. Kedden reggel egy préselt lemezeket szállító kisteherautó motorháza is lángra kapott Marosludas környékén, annak eloltásában is segédkeztek a tűzoltók Kedden délelőtt a szászrégeni tűzoltók ugyanakkor Marosfelfaluba szálltak ki, ahol egy füstölő kapott lángra és veszélyeztette a tőszomszédságában levő házat.