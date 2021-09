Elváráslistát készítettek, határidőt tűztek ki a városvezetés számára

Godra Zsolt és Péter Balázs. A beruházási projektek esetében határozott állásfoglalást tettek • Fotó: Erdély Bálint Előd

Réthi Enikő Kinga ügyvéddel, illetve Becze Juliánna építésszel egészül ki a Szabad Emberek Pártjának (POL) a székelyudvarhelyi frakciója. A listán ugyan nem ők voltak a soron következők, de az előttük állók – akik támogatásukról biztosították a csapatot – nem tudják vállalni a képviselői munkát – számolt be a frakció kiegészülésének részleteiről csütörtökön a POL két tagja, Godra Zsolt frakcióvezető és Péter Balázs. Már a múlt hétfői ülésükön eldöntötték, hogy a visszalépés a frakció számára nem opció – jelentette ki Péter Balázs, de kérdésünkre azt is elmondta, elemezték minden forgatókönyvnek a lehetőségét, egyebek között a frakció lemondásának a lehetőségét, illetve más, előrehozott választásokat eredményező döntés lehetőségét is.

Úgy gondoljuk, hogy a legjobb opció az, hogy maradjunk és tegyünk a város érdekében

– fogalmazott. Harmincmillió euró értékben van megnyert pályázata a városnak, ha bárki felállt volna és előrehozott választásokat kellett volna tartani, az legalább fél év csúszást eredményezett volna az amúgy is szoros határidejű pályázatok esetében, tehát hatalmas felelőtlenség bárki részéről a lemondás – mondta, megjegyezve, még bizonyos önkormányzati képviselő kollégáik értesülései ellenére sincsenek újabb kilépési szándékok a frakcióban.

A Szabad Emberek Pártja képviselői egy konkrét feltételeket tartalmazó elváráslistát fogalmaztak meg a városvezetés irányába – jelentette be Godra Zsolt.

A feladatcsomag, amely fél év alatt kellene megvalósuljon:

a csillagvizsgáló és a körülötte lévő terület rendezése esetében a tervezési és kivitelezési szerződés megkötését várják el;

a tömbházszigetelések esetében a kivitelezési szerződések megkötését, akárcsak a Bányai János Szakközépiskola felújítása esetében. Utóbbinál szerepel a listán a berendezésre vonatkozó közbeszerzés teljes előkészítése is;

az idősek nappali foglalkoztató központja esetében a berendezési tárgyak beszerzésére a közbeszerzés elindítását várják el március elsejéig;

a Székely Támadt-vár helyreállítása esetében a Tó utcai rendezési tervre vonatkozó szerződés megkötését és a kivitelezési közbeszerzés kiírását, valamint a várban szükséges régészeti munkák és ásatások leszerződését, a várban szükséges munkálatok kivitelezési közbeszerzésének a kiírását;

a Bethlen Gábor Általános Iskola tornatermének a felújítási projektje a berendezési tárgyakra vonatkozó közbeszerzés elindításáig kellene eljusson a féléves határidő végéig;

a város számos utcáját érintő két mobilitási projekt pedig a projektmenedzsment és a tervezési, kivitelezési szerződések megkötéséig, a közbeszerzés előkészítéséig, valamint az autóbuszok és utcabútorzatok közbeszerzésének a kiírásáig;

a kézműves, termelői inkubátorház létrehozása esetében a tervezési szerződés megkötése és a kivitelezési közbeszerzés előkészítése a feltétel, akárcsak a Tompa László Általános Iskola helyreállítása esetében – ha ez a munkálat nem külön lesz kiszerződve, akkor az említett szerződések megkötése az elvárás;

a város saját beruházásai – az Ugron Gábor utca felújítása, a Csereháti és a kórház mögötti ANL-tömbházak körüli területrendezések, a város két strandjának a modernizálása, a majdani városi uszoda létrehozása, a városi stadion felújítása, a Budvár-negyedi rendezési terv, a Csereháton építendő napközi körüli rendezési terv, a stadion melletti ideiglenes helikopter-leszálló pálya kivitelezése, valamint az állandó helikopter-leszálló pálya – esetében szintén a tervek elkészítése, a közbeszerzések kiírása, esetenként befejezése, a kivitelezési szerződések megkötése, megvalósíthatósági tanulmányok elkészítése szerepel a POL-frakció elvárásai közt;

a kutyamenhely esetében pedig a végleges átadás.

Az elváráslistával kapcsolatban Godra Zsolt elmondta, az elnyert pályázati finanszírozások hasznos elköltése az elsődleges prioritás, e tekintetben ugyanakkor aggasztó számukra, hogy felmondott a városháza beruházási, illetve gazdasági igazgatója, különösen az augusztus 30-án megjelent 19-es sürgősségi kormányrendelet előírásai fényében, amelyek megtiltják az újabb alkalmazásokat a közszférában.

Így nem alkalmazhat új igazgatókat az említett két osztály élére a városháza, ráadásul megüresedett középvezetői, illetve más posztok is vannak még ezeken az osztályokon, amelyeket az új előírás miatt szintén nem lehet betölteni.

Az elvárások azonban nem teljesíthetetlenek, „nem bújunk az kisujjunk mögé, ki merjük jelenteni, hogy nem vagyunk elégedettek az elmúlt tizenegy hónapban történt haladással” – fogalmazott Péter Balázs. Szerinte akár a városvezetésnek – polgármesternek, alpolgármesternek, városmenedzsernek és jegyzőnek – szánt üzenetként is fel lehet fogni a frakció elváráslistáját.

Ha ezek nem valósulnak meg legalább 90 százalékos arányban, megvonhatja a bizalmat a polgármestertől a POL-frakció.

Ez nem azt jelenti, hogy hátat fordítanak neki, a bizalmat vissza is lehet nyerni, itt csak eredményekről és számokról van szó – jegyezte meg Péter Balázs. A Szabad Emberek Pártja tagjai ugyanakkor szeretnék tisztázni a polgármesteri kabinet funkcióját is, illetve a kabinet tagjainak a feladatait, egyebek között azért, hogy ha nem érik el a polgármestert, akkor legyen, akihez forduljanak – vetette fel, de nem kívánt részletesebben belemenni a probléma taglalásába.

Feszültségek



A mai napig csak annyit tudnak a frakcióban és a városházán történt fel-, illetve lemondásokról, amennyit az érintettek nyilatkoztak, és mivel ezek megmásíthatatlan döntések, talán már nem is szeretne erről beszélgetni – mondta Péter Balázs az esetleges városházi feszültségekre vonatkozó kérdésünkre. „Van egy olyan érzésem, hogy ebben a kérdésben egy kicsit elbújunk a kisujjunk mögé” – válaszolta arra a felvetésünkre, hogy az esetleges feszültséget mindenki érzi, mégsem akarja tudomásul venni a létezését. A POL-frakcióban viszont nincsenek feszültségek – fűzte hozzá határozottan Godra Zsolt.