Eltűnt a telefonja, de az azonnali intézkedésnek köszönhetően hamar elő is került

A csíkszeredai vasútállomás. Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Bucur Jácinta Brassóban jár egyetemre, hétvégente pedig mindig hazautazik szülőfalujába. Nem történt ez másképp az elmúlt héten sem, így csütörtök délután érkezett meg a csíkszeredai vonatállomásra a Brassó–Jászvásár között közlekedő járattal.

Olyan helyen, ahol tömeg van, mindig figyelek arra, hogy a mobiltelefonom kéznél legyen. A csütörtöki leszállásnál is a kabátom zsebében volt, ezt kívülről ellenőriztem is, a cipzár is legalább félig fel volt húzva. Azonban amire átértem a Brassói út túloldalára, addigra a telefon eltűnt a zsebemből

– kezdte a fiatal egyetemista. Visszasietett azon az útvonalon, ahol jött, nem talált semmit, utána pedig a közeli büfénél álldogáló három úriembert szólította meg, jelezvén, hogy valakik valószínűleg ellopták a telefonját. „Készségesen keresni kezdték ők is, az egyikük készülékről pedig kétszer hívtam a számomat, de nem válaszolt senki. Harmadszorra már kinyomták” – folytatta. Mint utólag kiderült, a számot időközben a testvére is hívta, érdeklődött volna, hogy megérkezett-e a vonat, neki pedig egy nő válaszolt, aki hangosan belekacagott a telefonba és szintén kinyomta. Jácinta ezután besietett a vasúti rendőrség csíkszeredai, állomás melletti épületébe, és közölte a feltételezett lopást.

„A szolgálatban levő rendőr is felhívta a számomat, neki szintén egy nő válaszolt, románul, aki azt mondta, hogy ő találta ezt a készüléket a vonaton. Ekkorra nagyjából húsz perc telhetett el a leszállásom óta” – jelezte. A további beszélgetésben a rendőr arra utasította a hölgyet, hogy adja át a telefont a kalauznak, aki a lóvészi állomáson leadta a készüléket, a legközelebbi szerelvénnyel azt vissza is küldték, így három órán belül Csíkszentmihályon már átvehette Jácinta a maroktelefonját. „Gyorsan reagáltam, de szerencsére segítettek is abban, hogy alig pár óra alatt előkerült a telefonom. Hálás vagyok ezért. Ellenben többször is visszajátszottam magamban a történteket és tudom, hogy nem hagytam ott a készüléket a vonaton” – fűzte hozzá.

Az egyetemista azt feltételezi, hogy kilopták azt a zsebéből a le- és felszállók tömegében, mivel több csomagja is volt, és azokra is figyelt. „Miért kacagtak és nyomták ki először, később pedig készségesen válaszoltak? Érthetetlen számomra. Egy felsőbb kategóriás telefonról van szó, amit egy hónapja saját pénzből vásároltam. Nem egyszerű kivenni a SIM-kártyát belőle, ráadásul feloldási kód nélkül sem kikapcsolni, sem használni nem lehet. Szerintem észrevették, hogy nem tudják használni, így próbáltak jól kijönni a lopásból” – vélte a lány, aki hozzátette, mivel talált tárgyként kezelték a telefont, így semmilyen hatósági feljelentés vagy panasz nem történt az ügyben.

Örül, de...



„A vasútállomásnál egy rendőrt találtam az épületben, csak ő segített. Szerintem nagyobb hatósági jelenlét kellene ennél. És ha hozzávesszük „A vasútállomásnál egy rendőrt találtam az épületben, csak ő segített. Szerintem nagyobb hatósági jelenlét kellene ennél. És ha hozzávesszük a legutóbbi támadásos eseteket a városban , nem lehet azt mondani, hogy biztonságos hely Csíkszereda” – összegezte a lány, aki azért osztotta meg történetét, hogy mások is tanuljanak az esetéből. „A forgalmasabb helyeken nagyobb körültekintés szükséges, mert nem biztos, hogy a következő értéktárgy is ilyen szerencsés módon előkerül majd” – zárta Jácinta.