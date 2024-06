Eltűnik a makktermés jó része az erdőkből

Bocskor László, a nagybaconi közbirtokosság ügyvezető elnöke elmondta, néhány évvel ezelőtt ők is szerződtek a baconi családokkal, akiknek megengedték, hogy bizonyos mennyiségű termést felszedjenek az erdőből. Korlátozni kellett a mennyiséget, hiszen

a vadaknak is kellett maradjon, és persze a termésmennyiség sem egyforma minden évben, hol több, hol kevesebb van.

Az elmúlt évben például nagyon kevés termett Erdővidéken, így az említett családok távolabbi vidékekről szedtek össze nagy mennyiségű tölgymakkot, majd azt vetőmagként, esetleg takarmányként értékesítették Magyarországon az erdészeteknek, faiskoláknak. Ehhez pár éve az anyaországban fel kell mutatni egy bizonyos tanúsítványt is arról, hogy a kocsányos vagy kocsánytalan tölgy makkja szaporításra alkalmas tölgyerdőkből származik, azaz igazolt eredetű, ugyanakkor több más hatóságtól – környezetvédelmi hivatal, a Brassói Területi Erdészeti és Vadászati Felügyelőség – is szükséges engedélyt beszerezni. Nyilván egy működő vállalkozás meglétét is igazolni kell ilyenkor.

A szóban forgó területeket egy országos katalógus tartja nyilván. Kovászna megyében igen kevés van belőlük, a nagybaconi nem tartozik közéjük, ezért is nem adnak már engedélyt a gyűjtésre. Ez nem jelenti azt, hogy nem is történik meg, hiszen nem tudnak mindenütt ott lenni – mondta Bocskor László. Magyarországi erdészeti szakemberek szerint