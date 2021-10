Elszúrt akció: vakcina van, ételjegy viszont már nincs az oltóközpontokban

Képünk illusztráció • Fotó: Jakab Mónika

Jellemző országos sajátosság az oka annak, hogy nem kaphatják meg a beoltottak a nekik járó ételjegyeket: elfogyott az utalványok megvásárlására a központi költségvetésből kiutalt pénzt – tájékoztatott a kialakult helyzetről Tar Gyöngyi. A Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság vezetője elmondta, a Hargita megyének kiutalt pénzből megvásárolt ételjegyeket arányosan szétosztották az oltóközpontok között, amikor az elfogyott, újból küldtek, majd az is elfogyott, és pénz sem maradt újabb ételjegyek vásárlására. Már akkor kértek újabb finanszírozást, és úgy értesült, hogy

a minap elkülönítettek Hargita megye számára némi pénzt, de ez még nem érkezett meg az igazgatósághoz.

Nagyon megnőtt az utóbbi időben az oltásra jelentkezők száma, a kormány viszont valószínűleg még a nyár végi adatok alapján végezte el az oltakozást ösztönző intézkedések költségvetésére vonatkozó számításokat, amikor mélyponton volt az oltóközpontok forgalma – vélekedett a pénzhiány lehetséges okáról Tar Gyöngyi, rámutatva arra, hogy azóta Hargita megyében a tizennégyszeresére nőtt az első oltásra jelentkezők száma.

Az ételjegyek is azokban a központokban fogytak el leghamarabb, ahol sok volt az oltásra jelentkező. A megyei egészségügyi szakhatóság vezetője azt nem tudta megmondani, van-e még olyan oltóközpont, amely rendelkezik ételjegyekkel, de abban biztos, hogy a városi központokban már kifogytak az utalványokból. Adminisztratív szempontból

az ételjegyek utólagos pótlása is óriási gondot fog jelenteni,

egyelőre azonban még azt sem tudni, hogy ezt miként kell majd lebonyolítani. „Mi kipostázzuk? Vagy az, aki több kilométert utazott, hogy beadassa az oltást, még egy utat meg kell tegyen azért, hogy kézhez kapja? De az oltóközpontokban dolgozók számára is plusz gondot fog okozni az oltási listák és időpontok utólagos visszanézése. Az lett volna a szerencsés, hogy amikor ott ül az oltakozó, és amúgy is az ő adataival foglalkoznak, akkor a kezébe is tudjuk adni az ételjegyet” – fogalmazott Tar Gyöngyi.

Kinek jár?



Az oltakozás ételjegyekkel történő ösztönzésére vonatkozó, szeptember 13-án érvénybe lépett egészségügyi minisztériumi rendelet előírásai értelmében azoknak jár az öt darab, összesen 100 lej értékű utalvány, akik augusztus 31. óta kapták meg a koronavírus elleni védőoltást: a kétadagos vakcinákból mindkét dózist, vagy az egyadagos Johnson&Johnson védőoltást. A kétadagos oltások esetében a második oltás után jár az ételjegy, az egyadagos vakcina esetében pedig értelemszerűen már az első oltakozás után. A törvény értelmében az ételjegyre jogosultak az utolsó oltástól számított 60 napon belül kell átvegyék az utalványokat. A harmadik oltásra jelentkezők nem jogosultak ételjegyre, ugyanis az ő immunizálásuk augusztus 31. előtt kezdődött el.