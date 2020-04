Elszámoltatható a „karanténszabadság”

Csökkentik a fertőzésveszélyt. Távkonzultációkat végezhetnek az orvosok • Fotó: Haáz Vince

Az intézményes karanténból kikerülők a népegészségügyi igazgatóságtól kapott igazolást kell elküldjék háziorvosuknak, hogy betegszabadságot és táppénzt kaphassanak az izolációban eltöltött időszakra. Akik lakhelyi elkülönítésbe kerültek, azok viszont az izoláció lejártával csak egy saját felelősségre kitöltött nyilatkozatot kell elküldjenek háziorvosuknak és a kéthetes elkülönítés végén sem kell várjanak a népegészségügyi igazgatóság igazolására, hogy elhagyhassák otthonukat – tájékoztatott közleményben a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár.

Kiknek jár a betegszabadság?

A napokban arról is rendelet született, hogy a betegszabadság azoknak is jár, akiknek az elmúlt egy évben nem volt összesen hat hónapnyi munkaviszonya, azaz hat hónapnál kevesebb ideig járult hozzá a társadalombiztosítási rendszerhez. Ez azonban kizárólag koronavírussal összefüggésbe hozható esetekre vonatkozik – így például a karanténidőszakra, valamint a lakhelyi elkülönítésre –, nem minden betegszabadságra – hívta fel a figyelmet Duda Tihamér, a megyei egészségbiztosítási pénztár vezérigazgatója.

Az intézmény által lapunknak elküldött közlemény arra is kitér, hogy az intézményes karantént a kéthetes időszak lejártával elhagyók a népegészségügyi igazgatóságtól kapott igazolást elektronikus úton is elküldhetik háziorvosuknak, és ugyanez érvényes a saját felelősségre írt nyilatkozatra is a lakhelyi elkülönítést befejezők esetében.

Utóbbiak a kitöltendő nyilatkozatot megtalálják az egészségbiztosítási pénztár honlapján, csatolmányként, az oldal alján.

Újabb intézkedések

A hétfői kormányülés után Ionel Dancă, a miniszterelnöki kancellária vezetője újabb, a pácienseket, illetve a betegellátást érintő intézkedéseket jelentett be. Döntést hoztak arról, hogy

a szükségállapot idején egészségügyi kártya nélkül is részesülhetnek egészségügyi szolgáltatásokban a betegek,

azaz a szolgáltatók – például a kórházak – nem kell hitelesítsék a beteg egészségügyi kártyájával az elvégzett egészségügyi szolgáltatást, de a háziorvosok sem kell már három napon belül bevezessék az elvégzett szolgáltatásokat az elektronikus rendszerbe. Az intézkedés értelmében a háziorvosok, illetve járóbeteg-ellátásban dolgozó szakorvosok távkonzultációk során is elláthatják betegeiket – óránként legtöbb nyolc konzultációt végezhetnek el.

Azon krónikus betegségben szenvedők esetében, akiknek a kezelését már beállította a szakorvos, nem kell megújítani a szakorvosi javaslatot, a szükségállapot idején érvényben maradnak a meglévő dokumentumok, így a háziorvosok ezek alapján továbbra is kiállíthatnak gyógyszerrecepteket krónikus betegeiknek. Ugyanakkor a betegeket érintő fontos intézkedések közé tartozik az is, hogy

a küldőpapírok érvényessége 90 napra nőtt.