Elszállítják a Sugásfürdő közelében bóklászó medvecsaládot

Sepsiszentgyörgy és a közelben lévő Sugásfürdő közötti útvonalon több alkalommal is felbukkant az elmúlt napokban egy medvecsalád. Antal Árpád polgármester csütörtökön sajtótájékoztatón kifejtette, egyeztetett Tánczos Barna környezetvédelmi miniszterrel, a kirándulók épségét veszélyeztető medvéket elszállítják.

Fotó: Erdély Bálint Előd

A csendőrség tájékoztatása szerint egy anyamedvét és két bocsát már többször visszaterelték a természetes környezetükbe, viszont mivel felmelegedett az idő, a vadak szinte naponta visszatérnek a környékre.

A Sepsiszentgyörgy és Sugásfürdő közötti útvonalon az elmúlt időszakban több alkalommal is medvéket láttak – figyelmeztet a megyeszékhely önkormányzata.

A polgármester emlékeztetett, hogy az érvényben levő törvény szerint minden környezetvédelmi miniszter köteles május végéig kiadni a beavatkozási kvótát, ám az elmúlt években ez nem történt meg. Ez egy összetett kérdés, hiszen Bukarestben nem érzékelik a medvék jelentette veszélyt, viszont nagy a nyomás a zöld szervezetek részéről.

Évekkel ezelőtt még azt mondtam, amíg nem történik tragédia, nem fog változni semmi ezen a téren. Ma már ebben sem vagyok biztos, hiszen több emberáldozat volt, és mégsem történt előrelépés

– mondta Antal Árpád.

Meglátása szerint Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter arra törekszik, hogy megtalálja a középutat, de minden vita onnan kezdődik, hány medve van az országban, hiszen Románia hatezer példány védelmét vállalta az Európai Unió előtt. „Akkor érezzük a helyzet abszurdumát, amikor a környezetvédelmi miniszter levélben kérdezi az uniós tagországoktól, hogy hány medvét vennének át, és senki nem kér egyet sem” – mutatott rá Antal Árpád. Hozzátette, a minisztériumban lehetetlen mindenki számára kedvező döntést hozni, jelenleg a befogás és elszállítás az egyetlen megoldás, ezért ehhez folyamodtak.

Addig is az önkormányzat arra hívja fel a Sugásfürdő felé kirándulók, valamint a sportolni vágyók figyelmét, hogy legyenek elővigyázatosak és amennyiben tehetik, sötétedés után ne közlekedjenek egyedül, gyalog vagy kerékpárral a környéken. Sugásfürdőn két évvel ezelőtt rendszeresen megjelent egy medve a szabadidős létesítmények közelében, Antal Árpád polgármester le is filmezte, majd azt is elszállították.