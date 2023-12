Elsősorban a gazdákat terheli a felelősség a szilveszterkor elkóborolt állataikért

Sokan eleve a félelem forrását szüntetnék meg, mások inkább a tulajdonos elővigyázatosságát hangsúlyozzák, de még így is sok kutya és macska menekül el otthonról szilveszter éjjelén. Igyártó Nándor, a Justice for Animals egyesület elnöke szerint a felelősség száz százalékban a gazdákat terheli azért, ha az állat nem érzi biztonságban magát az otthonában.

Az évbúcsúztató ünnep kapcsán ismét aktuálissá vált a kérdés, hogy a gazdák milyen lépéseket tehetnek kedvenceikért a tűzijáték- és petárdaszezonban, hogy megfelelő védelmet biztosítsanak nekik. Szilveszter éjjelén, sőt az azt megelőző napokban is lehet hallani a petárdák lövöldözéshez hasonló éles, csattanó robbanását, ami rendkívül megijesztheti a kedvenceket. Igyártó Nándor, a sepsiszentgyörgyi Justice for Animals elnöke elmondta, hogy idén már több bajba jutott kutyát, macskát mentettek meg;

De ha valamilyen oknál fogva mégsem kerül erre sor, akkor sem megoldás a lánc. Javasolja, hogy olyan kennelt, menedéket biztosítsanak az állatoknak, ami száz százalékosan meggátolja őket abban, hogy elszökjenek, de abban is, hogy kárt tegyenek magukban, ugyanis az ebek félelmükben akár fogtörésig is rághatják a kennel rácsait. „Legyünk folyamatosan mellettük, mert más amikor egyedül éri őket az impulzus, és más amikor ott van velük a gazda és nyugtatja” – fogalmazott és hozzátette, hogy a négylábúak ellazítására is van más mód, részletes utánajárás és orvosi tanács alapján akár természetes nyugtatókkal is lehet enyhíteni a szorongáson.

Nyomatékosította továbbá, hogy