Első és második fiatalságukat élők kerestetnek

A rendezők szigorítottak a részvételi feltételeken. Mindkét eseményre kizárólag csak azok nevezhetnek be, akik születési- illetve házassági bizonyítvánnyal tudják igazolni életkorukat, valamint a párjukkal együtt töltött csaknem fél évszázadot.

A Miss és Mister Marosvásárhely 2018 versenyen például a 14. életévüket be nem töltött fiatalok, bármennyire is nagyosak, csinosak, szépek vagy jóképűek, nem vehetnek részt.

A 14 és 18 esztendő közöttiek is csak szüleik írásos beleegyezésével jelenhetnek meg a május 7-én, délután az Ifjúsági Házban sorra kerülő előválogatáson.

A szervezők ugyanakkor marosvásárhelyi lakhelyhez vagy legalább tartózkodási helyhez kötik a részvételt, amelyre nem nevezhetnek be azok a lányok sem, akiknek magassága nem éri el legalább a 165 centimétert. A fiúk esetében öt centivel többre van szükség. A jelentős pénzdíjak miatt az elmúlt években számos olyan fiatal jelent meg az előválogatáson, aki nem felelt meg egy városi szépségverseny feltételeinek. Az idén is a nyertesek markát négy-négyezer lej üti, szép summában részesülnek a második, illetve harmadik helyen végzettek, de a döntőbe kerültek is ötszáz lejes pénzjutalommal távozhatnak.

Nem ennyire szerencsések az Aranylakodalom nevet viselő rendezvény résztvevői, viszont az önkormányzat számukra is felejthetetlen élményt ígér: ők lelkiekben gazdagodhatnak,

ha részt vesznek az eseményen. Az egymásnak ötven évvel ezelőtt hűséget esküdt pároknak május 11-ig kell feliratkozniuk a városháza listájára a polgármesteri hivatal 77-es számú irodájában. A szervezők tőlük is elvárják, hogy a személyazonossági igazolványaik és házassági levelük fénymásolatával, valamint az eredeti okiratokkal jelentkezzenek.