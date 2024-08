Elrajtolt a marosvásárhelyi magyarok nyárzáró ünnepe

Már kedden elkezdődtek a Vásárhelyi Forgatag színházi előadásai, ám a tömegeket megmozgató rendezvénykavalkád hivatalos megnyitója csütörtök este hét órakor kezdődik a Kultúrpalotában. Ezt követően a marosvásárhelyi várudvarban folytatódik a megnyitó, ahol idén először rendeznek be Borkertet. A várudvarban pénteken kezdődik a családi- és koncertforgatag, de összesen húsz helyszínen 356 program zajlik a Vásárhelyi Forgatag ideje alatt – számoltak be erről szerdán a Teleki Téka udvarán a rendezvény szervezői.

Péntektől vasárnapig a várudvar és vársétány átalakul egy barátságosan felszabdalt térré, ahol a sokszínű családi programok, előadások, koncertek, vásárosok várják a marosvásárhelyieket és környékbelieket. A Lego kedvelőit már csütörtöktől várják a várudvarban lévő Kupolában, ahová a Brickenburg Egyesület idén is elhozta kiállítását és játékterét.

A Borkert megnyitójára is közvetlenül ezután várják a bor- és zenekedvelő forgatagozókat a várudvarban berendezett barátságos téren, ahol mindennap 15 órától éjfélig lehet élvezni egymás társaságát a finom borok és élő zene mellett. Két borkostolót is szerveznek itt a Forgatag ideje alatt.

Újdonságnak számít idén az Utazó Planetárium is, amely a Vargák bástyájában várja az érdeklődőket, de a családi olimpiát is először rendezik meg az idei Forgatagon.

Csütörtökön a megnyitóünnepségen fellép Nyári Károly jazz-zongorista, péntek este pedig a Szent Efrém férfikórus és az Ego Sum zenekar a Figura színpadon. Szombaton a nosztalgiakoncerten élőben csendülnek fel az Ábrándos szép napok és az Elpattant egy húr című slágerek, ugyanis itt lesz sokak régi nagy kedvence, Dolly, aki most Dolly Plussz néven lép fel.

Vasárnap pedig az Anna and the Barbies és a Magna Cum Laude zenekarok koncertjével zárul az idei Vásárhelyi Forgatag.

Ott lesz többek között a Szomszédnéni Produkciós Irodából Tóth Szabolcs, Keresztes Ildikó énekes vagy György Hajnalka „Lizike”, a székelyföldi online influenszer is.

Kovács Mihály Levente, a Marosvásárhelyi RMDSZ elnökeként és a Maros megyei tanács kulturális intézményekért felelős alelnökeként is beszélt a Forgatagról, hiszen a szövetségnek is lesznek itt programjai a Beugró by RMDSZ sátorban.