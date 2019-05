Előtérben a környezettudatosság a Szent György Napok új helyszínén

Nemcsak gazdag étel- és italkínálattal, illetve különleges zenei felhozatallal csábít a Szent György György Napok új helyszíne, a SzimPlatz, hanem a környezettudatos fesztiválozás előfutára is szeretne lenni.

Képünk illusztráció • Fotó: Bodnár Arthur

Már a meghívott mozgó ételárusok – food truck – kiválasztásában is döntő szempont volt a nem pazarló, korszerű csomagolás, a helyi termelőktől beszerzett, friss alapanyag, valamint lehetőség szerint az újrahasznosított tányérok és evőeszközök megléte – tájékoztatott Erdély András, a városnapok sajtószóvivője.

Rámutatott,

a kínálatban ehető tányér is szerepel, de van aki arra is figyelt, hogy a grillező is újrahasznosítható anyagból készüljön.

Bevezetik ugyanakkor az újrahasználható poharakat is. Ennek lényege, hogy a fesztiválozók három lejért kapnak egy, kimondottan a SzimPlatzra készült, vastag falú műanyag poharat, amely akár kétszáz mosást is kibír, és a három kihelyezett mosóponton önkiszolgáló rendszerben kimoshatják saját poharukat a fesztiválozók, hogy abba aztán újabb italokat kérjenek.

A befektetést – több mint ötezer újrahasználható pohár és három pohármosó berendezés, illetve a víz kivezetése a térre – a SzimPlatz ötletgazdái felvállalták annak érdekében, hogy rendezvényük zöldítési törekvéseit népszerűsítsék, ugyanakkor

hozzászoktassák a fesztiválozó nagyközönséget, hogy a környezettudatos gondolkodásmód nem áll meg a fesztiválok bejáratánál, a helyszínt nem borítja majd műanyag-hulladék.

A SzimPlatz színpadán pénteken a sepsiszentgyörgyi Prezeng elektroakusztikus trió, a brassói Midnight Buzz new dzsessz és a kolozsvári Rehab Nation lép fel. Szombaton a bukaresti Temple Invisible elektronikus rock és hip-hop banda, az elektronikus zenét rock zenével ötvöző kolozsvári BabaDochia, majd a Jimi Hendrix világát megidéző budapesti Voodoo Papa duó állnak színpadra. Vasárnap, május 5-én, a funk és hip-hop hagyományokat követő Speiz Boys trió és a pszichedelikus zenét játszó Meszecsinka zárja a fesztivált.