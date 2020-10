Előtérben a hagyományok, hamarosan startol a rendhagyó Székelyföldi napok rendezvénysorozat

A járványügyi helyzet miatt túlnyomórészt az ebből a célból létrehozott online felületeken lesznek követhetők a Hargita, Maros és Kovászna megyék összefogásával megszervezett XI. Székelyföld napok eseményei, ahol az egykori székek specifikus hagyományait bemutató kisfilmeket is közzétesznek. A rendezvény csütörtöktől kezdődően tíz napon át tart.

Fontos, hogy ne csak magunknak, hanem az egész világnak megmutassuk, hogy milyenek vagyunk mi székelyek, milyen értékeket teremtünk mi a világnak, amire büszkék vagyunk. Az esemény ugyanakkor turisztikai szempontból is jelentős

A rendezvénysorozat egyébként a Szejkefürdőn lévő Mini Erdély Parkban kezdődik csütörtökön, délelőtt tizenegy órától, ahol lesz kiállításmegnyitó, néptáncbemutató, filmvetítések és más kulturális műsorok is.

a különböző helyszíni eseményekre is várják majd az érdeklődőket a megfelelő óvintézkedések betartásával, ezekről természetesen hírt adnak az online felületeiken.

Maros megyében korábban nehézkes volt a rendezvénybe való bekapcsolódás az akkori vezetőség miatt, mégis a részvétel összekapcsolta az embereket és ez most sincs másképp – összegzett Barabási Attila Csaba, a Maros Művészegyüttes igazgatója. Arra is kitért, hogy az általuk biztosított rendezvények az online térbe szorulnak a szigorú óvintézkedések és azok ellenőrzése miatt. Egyebek mellett bemutatják az Erdélyi Magyar Hivatásos Néptáncegyüttesek találkozóját, Maros megye székely falvainak hagyományos néptáncait, de fotópályázatot is indítottak.

Ha a személyes találkozásra kevesebb is a lehetőség, az online felületeket kihasználhatjuk arra, hogy bemutassuk Székelyföldet a világnak

– jelentette ki Imre István, a Kovászna Megyei Művelődési Központ igazgatója. Mint mondta, számos, a témával kapcsolatos filmet sikerült román nyelven feliratozniuk az elmúlt időszakban, így hangsúlyosabban léphetnek a többségi nemzetből álló közönség elé. „Talán így sikerül némileg megváltoztatnunk azt a negatív képet, amelyet a Kárpátokon túl gondolhatnak rólunk” – magyarázta. Közölte: az interneten bemutatott filmeken, illetve központi szerepet betöltő Grafikai Biennálén túl igyekeznek a kisebb falvakba is eljutni, az ottani közönségekkel is találkozni.