Előtérbe kerülnek a női vállalkozók

A Bányaiban egy modern oktatóterem jött létre, amelyben egy modern CNC-marógép is helyet kapott. Archív • Fotó: Barabás Ákos

A szövetség létrejöttének 25. évfordulója alkalmából november 25-én megtartott ünnepi rendezvény a negyedszázados múltra való visszatekintés mellett már a jelen eseményeinek és a jövőbe tekintésnek is helyet adott. Az évfordulón nemcsak a tagság és más vállalkozók, de a politikum (városi, megyei vezetés, magyarországi gazdasági államtitkár, konzul), a társszervezők (Nemzetstratégiai Kutatóintézet) és egyéb szakmai partnerek (vállalkozó szövetségek, inkubátorház, civil szervezetek, sajtó stb.) képviselői is széles körben jelen voltak.

Az iskolák taneszközeinek fejlesztéséhez is jelentősen hozzájárult az UKKSZ, a széles körű összefogásnak köszönhetően (iskolák, városi és megyei vezetés, tanfelügyelőség, magyarországi partnerek, vállalkozók) jelentős beruházások történtek. A Bányaiban egy modern oktatóterem jött létre, amelyben egy CNC-marógép, interaktív tábla és szimulációs szoftverekkel felszerelt számítógépek is helyet kaptak – ez még júniusban került átadásra. A Kós Károly Szakközépiskolában egy minden igényt kielégítő tankonyha kialakítása zajlik éppen, a duális képzéses vendéglátós diákok már ebben fogják elsajátítani a szakma alapjait.

A tavaszi, szakiskolai jelentkezési időszakban intenzív PR-kampányt folytatott a szakoktatás mellett, aminek meg is lett az eredménye, hiszen ősszel két duális képzéses szakiskolai osztály is indulhatott: a Bányai János Szakközépiskolában egy fa- és fémipari, a Kós Károly Szakközépiskolában pedig egy szakács- és pincérképző vendéglátóipari osztály.

Nem csak a profit számít

A vállalkozói jólét, viszonylagos gazdagság mit sem érne, ha azt a vállalkozók nem osztanák meg embertársaikkal, szűkebb környezetükkel. A 25. évforduló remek alkalmat szolgáltatott arra, hogy a nagyközönség számára is nyilvánvalóvá váljon, a vállalkozók – azon kívül, hogy munkahelyeket biztosítanak – mennyi mindent tettek már a városért, Udvarhelyszékért, mennyi adománnyal, munkával járultak hozzá a térség fejlődéséhez. A hamarosan széles körben publikussá váló, A vállalkozó ember című kisfilmmel bepillantást nyerhet majd a közönség a vállalkozók jótékonysági akcióiba, amelyekkel már eddig is rengeteget segítettek az egészségügy, sport, kulturális, szociális, ifjúsági és egyéb területeken. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a 25. évfordulóhoz kapcsolódóan is előjött az adományozási kedv: UKKSZ-tagoknak köszönhetően ajándék kerékpártárolót kapott az inkubátorház, a Hargita Business Center, és 154 gyümölcsfacsemete került ki nyolc udvarhelyi középiskolához.

A vállalkozók társadalmi felelősségvállalását a szövetség egy díjjal ismerte el, ezért a jubileumi rendezvényen átadta a Jótékony Vállalkozói Díjat is, amelyet az UKKSZ-tagok jelölései alapján Boros Csaba kapott meg közösségépítő és adományozási tevékenységeiért. Mivel rajta kívül még rengeteg helyi vállalkozó vállal kiemelkedő karitatív szerepet, ezt a díjat hagyományteremtő szándékkal alapították, és az UKKSZ minden évben szeretné majd odaítélni valakinek.

A következő huszonöt év

A rendezvény másik kitüntetését, a Fiatal Vállalkozói Díjat is odaítélik majd minden évben. Ennek először Gálfi Dezső, a Galffis kézműves csokoládék megálmodója és gyártója örülhetett. A díj átadása szorosan illeszkedik ahhoz a misszióhoz is, amellyel az UKKSZ mind intenzívebben nyit a fiatal vállalkozók felé. Már 2017 ennek jegyében indult, hiszen a január elején elstartolt VIP – Vállalkozz Itthon Program nagyon intenzív, üzleti és szervezetfejlesztési tréningje tizennyolc Hargita megyei fiatalt képzett ki. A csoport fele már el is indította saját vállalkozását, és a többiek is dolgoznak az ötleteken. A VIP-esek kezét a szövetség azóta sem engedte el, nemcsak mentorok biztosításával, de megrendelésekkel is segíti őket, és továbbképzésükre is kiemelt hangsúlyt fordítanak. A következő fél évre tervezett akcelerátor programjukat a vállalkozói szövetség a Fuss neki! programban kapott pénzből, a 25. évfordulón befolyt támogatásokból és egy pályázatból szeretné finanszírozni.

A fiatalok mellett kiemelten a női vállalkozók lesznek fókuszban,

mivel az UKKSZ ennek a területnek a fejlesztésében is élen akar járni és példát mutatni. További prioritás lesz még a cégek egymás közötti beszerzéseinek, vásárlásainak ösztönzése, a munkaerő- és szakemberhiány enyhítése különböző eszközökkel és platformokon, valamint a taglétszám növelése, hogy az Udvarhelyszéki Kis- és Középvállalkozások Szövetsége még hatékonyabban tudjon a helyi vállalkozók érdekeiért tenni, fellépni és azt képviselni, hiszen az elkövetkező huszonöt évben is az érdekképviselet lesz a legfőbb feladata az UKKSZ-nek.