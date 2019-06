Először végeztek gerincstabilizáló műtéteket Csíkszeredában

Megbírságolhatók az erdőn-mezőn terepjárművekkel közlekedők

Noha a törvény és egy helyi határozat is tiltja, hogy mezőgazdasági és erdős területeken motorkerékpárokkal, kvadokkal, illetve terepjárókkal közlekedjenek, vannak, akik ezt mégsem tartják be. Több udvarhelyi gazda is panaszkodott, hogy kárt okoztak a területén, ezért a hatóságok fokozzák az ellenőrzéseket.