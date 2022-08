Először rendezik meg a Sepsi Tabakó Fesztivált

A nagy fesztiváldömpingek közepette egy újabb üde színfolt tűnt fel az erdélyi palettán: idén első ízben szervezik meg a sepsiszentgyörgyi Dohánygyár telephelyén a Sepsi Tabakó Fesztivált, ahol az ifjúság mellett a kultúrára is nagy hangsúlyt fektettek. Ennek kapcsán beszélgettünk Vargha Fruzsina alpolgármesterrel.

– Sepsiszentgyörgy az utóbbi években a fiatalok kezdeményezőképességének mintapéldája lett a régióban. Mennyire volt ez a város részéről tudatosan felépítve? – A polgármester világosan üzent ezelőtt két évvel, hogy aki itthon dolgozik, annak van és lesz is élettere Sepsiszentgyörgyön. A városi tanács összetételében van egy íratlan szabály: folyamatosan fiatal tanácsosok is be kell kerüljenek a döntéshozók közé, amit mi folyamatosan tiszteletben is tartunk. A kérdésre a válaszom tehát az, hogy ez egy tudatos választás volt. Én pedig tudatosan dolgozom azon, hogy a helyiek itthon maradjanak, vagy ha már elmentek a városból, akkor visszatérjenek. Tény, hogy nem egyszerű feladat, hiszen nem elég csak minőségi programot szervezni, hanem sok esetben meg kell fogni a fiatalok kezét és be kell őket vinni a rendezvényekre, de szeretem a kihívásokat és bízom benne, hogy hosszú távon ezzel is meg tudok birkózni.

– Mikor és kinek a fejéből pattant ki az ötlet, hogy a régi Dohánygyárat meg kell menteni? – A pontos dátumot nem tudom, de már akkor pedzegették ezen nagymúltú épületnek a megmentését, amikor két évvel ezelőtt az önkormányzathoz kerültem. Szüleim már gyermekkoromban sokat meséltek erről az impozáns ingatlanról, így számomra is nagy prioritást élvez ezen létesítmény életének fellendítése. A Sepsi Tabakó Fesztivált is ezen gyárépület területén szervezzük meg, amellyel alapvető célunk a fiatal generációval is megismertetni Sepsiszentgyörgy ezen ékkövével. – 2022-ben az emberek úton-útfélen fesztiválokba botlanak, gyakorlatilag már ki sem kell mozdulnunk a közvetlen környezetből azért, hogy egy jót bulizhassunk. Ennek ismeretében nem túl vakmerő kezdeményezés megszervezni első ízben a Sepsi Tabakó Fesztivált? – Az elmúlt két év nem a közösségi életről szólt, éppen ezért 2022. Sepsiszentgyörgyön nem hivatalosan a közösség éve lett. Városunkban a Sepsi Tabakó Fesztivál a legnagyobb rendezvény, amit kimondottan a fiatalok számára szervezünk, ahol alapvető célunk a közösségi élmény megteremtése, illetve a lendület és dinamika előcsalogatása az emberekből. Fontos szerepe lesz a fesztiválnak a párbeszéd megteremtésében is, nem hiába hívunk el ismert sportolókat és fiatal vállalkozókat is a rendezvényre. Mindemellett a globális problémákról való kommunikációnak – úgy mint a szomszédos országban zajló háború, a Tik-Tok- és Instagram-hatás, a környezetvédelem és a globális felmelegedés – is teret szentelünk, ahol szakemberektől, megbízható forrásokból értesülhetnek a fiatalok a világunkban zajló változásokról.

– A Sepsi Tabakó Fesztivál kapcsán rendre a hármas felépítés szófordulattal találkozunk. Mit jelent ez pontosan? – Mivel a régi dohánygyár területén szervezzük meg a fesztivált, ezért stílszerűen három váltásos műszakban gondolkodtunk a programpontokat illetően. Az első műszakban a szakmai előadásoknak adunk teret, a második váltás az élőzenei műszaknak felel meg, míg a harmadik műszak az elektronikus zene szerelmeseinek kedvez. Ezek mellett fesztiválsétányt alakítunk ki a helyszínen, ahol kulturális és sportprogramokat szervezünk, főként helyi művészeket és alkotókat bevonva. A Sepsi Tabakóra így az ifjúsági mellett kulturális fesztiválként is tekinthetünk, ahol nemcsak jó koncertek, de érdekes előadások is helyet kapnak. – Mekkora személyzeti apparátust igényel a Sepsi Tabakó Fesztivál megrendezése? Kik lesznek a leghíresebb fellépők és előadók? – A fesztivált 80 szervezővel készítjük elő, akiknek több mint a fele helyi, vagy legalább Kovászna megyei. Mellettük jelen lesz egy nagyjából 100 fős szakmai személyzet, akik a gördülékeny technikáért felelnek, illetve közel 300 önkéntes is. Mi az utóbbi kategóriára fordítunk kiemelt figyelmet, hiszen ez egy remek lehetőség számukra, hogy belekóstoljanak a fesztiválszervezésbe, illetve az elméleti tudást gyakorlatival ötvözzék. A teljesség igénye nélkül a fesztiválon fellép majd a Punnany Massif, a Carson Coma és az Anna & The Barbies is, de a magyar rapzene jeles képviselői is ott lesznek majd a Dohánygyárban. Az egyedüli konkurenciánk a fesztivál idején talán csak az előrehozott iskolakezdés lesz, ám mivel csütörtöktől szombatig tartjuk a rendezvényt, ezért vasárnap a pihenésé lesz a főszerep, így hétfőn a fiatalok frissen és üdén ülhetnek be az iskolapadba és kezdhetik meg az új tanévet.

A Sepsi Tabakó Fesztivált első ízben szervezik meg 2022. szeptember 1-3. között a sepsiszentgyörgyi Dohánygyárban. További információk a fesztivál honlapján találhatóak, aki pedig nem akar lemaradni a legfontosabb történésekről, az kövesse be a Sepsi Tabakó Fesztivált a Facebookon és az Instagramon is. Jegyeket itt lehet vásárolni a rendezvényre.