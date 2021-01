Előnyt élveznek azok, akik beoltva lépnek Románia területére

A járványügyi szempontból kockázatosnak minősülő országokból Romániába utazóknak nem kell karanténba vonulniuk, ha már megkapták a koronavírus elleni vakcina mindkét dózisát, és az emlékeztető oltás óta eltelt legalább tíz nap. Mivel azonban a gyerekek egyelőre nem tartoznak az oltásra jogosultak közé, ők szüleikkel ellentétben továbbra is karanténba kerülnek.

Amióta elkezdődött a koronavírus elleni oltáskampány, egyre gyakrabban lehetett hallani arról, hogy előbb-utóbb befolyásolni fogja az utazást és az egyes országokba való belépést az, hogy valaki beoltatta-e magát, vagy sem. Noha a beutazást egyelőre nem korlátozták, egy friss módosítás szerint máris

előnyt élveznek Romániában is azok, akik beoltva lépnek az ország területére.

Mint Tar Gyöngyitől, a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság vezetőjétől megtudtuk, azok a sárga besorolású országokból Romániába érkezők, akik már mindkét oltást megkapták, és a másodiktól számítva eltelt legalább tíz nap, mentesülnek a karanténkötelezettség alól.

Mivel azonban a gyerekek egyelőre nem tartoznak a védőoltásra jogosult csoportok közé, ők továbbra is karanténba kerülnek, és így az egyik szülőnek is otthon kell maradnia velük.

Tar Gyöngyi szerint ugyanakkor ennek ellenére is jelentős könnyebbséget jelent, hogy a másik szülő szabadon járhat-kelhet, intézheti a mindennapi teendőket. A témával kapcsolatosan az igazgató arra is kitért: Görögország már felvetette, hogy jöjjön létre egy úgynevezett oltásútlevél, amely nem csak a koronavírus elleni védőoltást tartalmazná, hanem egyéb vakcinákat is.

„Aki olyan helyre utazik, ahol a nálunk létezőktől eltérő betegségek vannak jelen, mint például a kolera vagy különböző trópusi betegségek, ahhoz, hogy beléphessen az adott ország területére, fel kell mutatnia egy oltási bizonylatot.

Ha lenne egy ilyen útlevél, nem kellene minden típusú oltásra külön dokumentum, hanem egy helyen lennének csoportosítva a megkapott vakcinák.

Ezt Romániában nem is lenne nehéz kivitelezni, ugyanis 2007 óta létezik az országban egy oltási regiszter, ebbe vezetik be jelenleg is a koronavírus ellen beoltottakat. A 2007 után született gyerekek mind szerepelnek ebben” – mutatott rá Tar Gyöngyi.

Az előző témára visszatérve hozzátette: ha valaki karanténba kerül Romániában, leghamarabb 10 nap után kérheti ennek feloldását. Ehhez a nyolcadik naptól kezdődően tesztelést kell kérni, akár az egyén otthonában, akár egy külső tesztelési pontnál (ebben az esetben csak rövid időre hagyhatja el otthonát, és máshová nem mehet, csak a tesztelés helyszínére). Ha a teszt eredménye negatív lesz, a tizedik napon kiengedik a karanténból. Újdonság továbbá, hogy a kontaktszemélyekre is érvényes az, hogy a karantén 10 nap után feloldható, ha a nyolcadik nap után elvégzett tesztjük negatív lesz.