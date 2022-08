Előfordul, hogy a helyettesítő igazolás érvényességének lejártáig nem érkezik meg az új kártya

– fogalmazott Duda Tihamér. Nincs azonban szükség a személyes ügyintézésre, tette hozzá, felhívva a figyelmet az alternatív kommunikációs csatornákon is igényelhető kártyacsere lehetőségére. Ugyan fogadják a személyesen benyújtott kéréseket is, de az érintettek e-mailben – a cardsanatate@cashr.ro címre – vagy postai úton is eljuttathatják a szükséges dokumentumokat a megyei egészségbiztosítási pénztárhoz, ahogyan ez már a járványügyi korlátozások idején is működött.

Milyen esetekben kell cserélni?

Az egyik alaphelyzet, amikor ki kell cseréltetni az elektronikus egészségügyi kártyát az, amikor elveszíti azt a tulajdonosa, vagy megrongálódik.

Ilyen esetben a kártyacserére vonatkozó típuskérést kell kitöltse – az űrlap letölthető az intézmény honlapjáról –, mellékelnie kell személyazonossági igazolványának a másolatát, valamint az új kártya költségének a kifizetését igazoló nyugtát. Amint azt Duda Tihamértől megtudtuk,