Élőben a vörös vércsék fészke, a sáromberki gólyafészekben már van egy tojás

• Fotó: Milvus Csoport Madártani és Természetvédelmi Egyesület

A Milvus Egyesület honlapján több jó hír olvasható. Az egyik a tavaly igen népszerű városi vörös vércse fészekkel kapcsolatos: ismét élőben lehet nézni a marosvásárhelyi tömbház tizedik emeletén feszkelő madápár életét ezen a linken. A városi vörös vércse pár fészkét ezentúl három hónapig követhetjük élő közvetítésben, a Marosvásárhelyen felszerelt webkamerán keresztül.

HIRDETÉS

Tavaly hat fiókát nevelt fel ez a kivételes vércse pár. A vércsérktől érdemes tudni, hogy az egerészölyv mellett a leggyakoribb hazai ragadozómadarunk. A zárt erdők, magashegyek és fátlan puszták kivételével sokfelé fészkel, utak mentén, parkokban, nagyvárosok szívében. Varjúfélék fészkét foglalja el, de előszeretettel költ sziklahasadékokban, hidak alatt, épületek üregeiben. Ebben az esetben a városi megtelepedést Deák Attila, a Milvus munkatársa segítette, felajánlva egy költőládát az egyik ablakában. A vércsék rágcsálókat, rovarokat, gyíkokat fogyasztanak. A kirepült fiókák száma nagy mértékben függ a táplálékbőségtől.

A nemrég kezdődött hosszú vakációban érdemes követni a sáromberki gólyafészkeket is, ott, mint korábban beszámoltunk, két gólyafészek is be van kamerázva. A hétvégén a 2-es számú fészekben megjelent az első tojás, és várható, hogy több is lesz majd. A tojásokból a 33-35 nap kelnek ki a fiókák. A gólyák életét élőben lehet követni ezen a linken.