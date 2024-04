Előadások irodalomról és protokollról

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) a héten két eseményre is várja a sepsiszentgyörgyi nagyérdeműt. Április 9-én, kedden 18 órakor a közösség és az irodalom kapcsolatáról esik szó, pénteken A protokoll ezer arca – a tárgyalóasztaltól a bálteremig címmel szerveznek előadást.

Dr. Hossó Nikoletta állami delegációk, diplomáciai rendezvények, kiemelt sportesemények, herceglátogatások és nemzetközi konferenciák lebonyolításáért is felelt már, és egyetemen, illetve vállalati és intézményi felkérésre is oktatja a tárgyat. Elkötelezett szakemberként a szektor fejlesztésében is aktívan részt vesz, az Európai Protokoll- és Rendezvényszervező Központ Kft. vezetője.

Előadásában bemutatja, milyen szerepet tölt be a protokoll a nemzetközi kapcsolatokban a 21. században, és gyorstalpalót szolgáltat a témát érintő kérdésekben. A résztvevők betekinthetnek a rendezvényszervezés kulisszái mögé, és olyan tanácsokkal gazdagodhatnak, amelyek segítségével könnyebben elkerülhetik a leggyakoribb hibákat, kényes helyzeteket.

A részvételi szándékot ezen űrlap kitöltésével kell jelezni.