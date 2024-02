Előadás a székely nemesség kialakulásának folyamatáról

A székelység a középkorban katonai társadalom volt, és egészen különleges, sajátos kiváltságokkal rendelkezett hosszú időn keresztül. Hiányzott a jobbágyság a székely társadalomból, viszont az egész székelység úgynevezett kollektív nemességet birtokolt, azaz minden tagja személyileg szabad volt, és adómentes. A társadalom legnagyobb csoportját lófőknek hívták, a legtekintélyesebbeket pedig primoroknak vagy főembereknek. A kora újkorban az Erdélyi Fejedelemség idején fokozatosan jött létre a székely nemesség. A középkorban meglehetősen zárt székely társadalom egyre inkább megjelent az országos elitben, megszerezte a vezető országos tisztségeket. A 17. század végére a székelyföldi nemesség legjelentősebb tagjai az erdélyi elit csúcsára jutottak – Balogh Judit A székely nemesség kialakulása című előadása ezt a folyamatot mutatja be, áll az esemény ajánlójában. A rendezvényt a csíkszeredai városházán tartják február 9-én, pénteken 18 órától.

Balogh Judit az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem történészprofesszora. Tanított a Miskolci Egyetemen és a Károli Gáspár Református Egyetemen is. Három évtizede kutatja a székelység történetét. Ebben a témában számos tanulmánya és több kötete is megjelent. Decemberben jelent meg a gondozásában Hidvégi Nemes János naplója a Tortoma Kiadónál. Nemsokára megjelenik a székelyföldi elitről írott monográfiája, amely elsősorban Apafi Mihály fejedelem korszakára koncentrál. A tudományos előadásai mellett számos ismeretterjesztő előadást is tart szerte a Kárpát-medencében. Két felnőtt gyermek édesanyja. Az Egyháztörténeti Szemle felelős szerkesztője.