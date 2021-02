Élni kell a lehetőséggel: több, frissen megnyílt oltóközpontban kizárólag az AstraZeneca vakcinával immunizálnak

Elkezdték az immunizálást az AstraZeneca vakcinával. Sokan nem is tudnak róla, hogy jogosultak az oltásra • Fotó: MTI/Komka Péter

Szentegyházán már hétfőre is sikerült időpontokat foglalniuk az érdeklődőknek, így többen meg is kapták a védőoltást a nap folyamán. A jelentkezési kedv viszont egyelőre alacsony Bartalis Zsolt helyi háziorvos, az oltási központ koordinátora szerint. Ennek egyik oka, hogy az idősek nem jogosultak rá, de

problémát jelent az is, hogy az emberek továbbra is tartanak az oltástól.

A háziorvos tapasztalatai szerint nem az AstraZeneca vakcinával van gondja a lakosságnak, hanem általában a védőoltással: sokan úgy vannak vele, hogy még várnak, megnézik, hogy mi történik azokkal az ismerőseikkel, akik megkapták az oltást. Egyelőre naponta átlagosan mindössze 15 személy foglalt időpontot a szentegyházi központba, de Bartalis bízik benne, hogy ez a szám a hamarosan nőni fog. A szentegyházi központ is 8 és 20 óra között tart nyitva.

HIRDETÉS

Négy új központ Maros megyében

Maros megyében hétfőn négy olyan újabb oltási központot nyitottak meg, ahol kizárólag az AstraZeneca vakcinát kapják meg a 18 és 55 év közötti személyek.

Ebből egy, két oltóponttal rendelkező központ Marosvásárhelyen található, a városháza víkendtelepi vendégházában, a másik három pedig Nagysármáson, Nyárádtőn és Radnóton.

Mint a prefektusi hivatal sajtószóvivője, Damian Samoilă érdeklődésünkre elmondta, tegnap reggelig az AstraZeneca oltásra összesen 4178 személy jegyezte elő magát, ők mind a kettes kategóriába tartoznak (idősek, krónikus betegek, kulcsfontosságú ágazatban dolgozók).

Eddig Maros megyében a másik két, a Pfizer és a Moderna által kifejlesztett oltóanyagot valamivel több mint tízezer személy kapta meg ebből a kategóriából.

Nagysármáson a helyi polgármesteri hivatal két oltópontot rendezett be a sportteremben. Mint Trombitás Jolán alpolgármestertől megtudtuk, hétfőn az egyiket nyitották meg, ahol naponta 8 és 20 óra között fogadják az AstraZeneca oltásra iratkozókat. Naponta 60 személyt tudnak beoltani, első nap 37-en jelentkeztek. Az alpolgármester elmondta, hogy fontos a nagysármási oltóközpont, hiszen eddig csak az ötven kilométerre levő Marosludason vagy Szászrégenben, vagy a hatvan kilométerre levő Marosvásárhelyen lehetett vakcinát igényelni. Azt is kiemelte, hogy mivel a Mezőségen, Nagysármáson és könyékén eléggé idős a lakosság – a fiatalok jelentős része külföldre költözött –, ezért elsősorban a 65 évnél idősebb személyeknek is beadható oltásra lenne szükség. A második, berendezett oltási pontot a 65 évnél idősebb személyek immunizálására hozták létre és remélik, hogy hamarosan azt is megnyithatják.

Megemelhetik a korhatárt

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) múlt heti állásfoglalása szerint az idősebbek számára is ajánlott az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem által kifejlesztett védőoltás, több országban pedig már ki is terjesztették a korhatárt, így

elképzelhető, hogy előbb-utóbb Romániában is megemelik a korhatárt.

Addig is egy lehetőségként kell tekinteni az országban hétfőtől elérhetővé vált vakcinára, amely által számos esetben a fiatalabbak számára is hozzáférhetővé válik a védőoltás – mutatott rá érdeklődésünkre Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság vezetője. Mint részletezte, fontos tudni, hogy

a korhatár nem azért van, mert bármi baja is származhatna az idősebbeknek, ha beoltanák őket az AstraZeneca vakcinával. Egyszerűen arról van szó, hogy a 18-55 év közötti korosztályból került ki a legtöbb önkéntes a klinikai vizsgálati program során.

Ebből a kategóriából van tehát a legtöbb adat, és mivel a bizonyítékokon alapuló orvoslás korát éljük, csak azt engedélyezik, amire van elegendő tudományos bizonyíték. „Mivel erre a korcsoportra volt a legtöbb adat, ezt engedélyezték elsőként, de valószínű ki fogják terjeszteni, ez már meg is történt több országban.

Most viszont a jelenleg jogosultak kell kihasználják a lehetőséget, elsősorban a krónikus betegségben szenvedők és a kulcságazatokban dolgozók

– hangsúlyozta Tar Gyöngyi.