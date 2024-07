Élményt adtak az autizmussal élő gyerekeknek

Második alkalommal szervezték meg az autizmussal élő gyerekek élménytáborát Benedekmezőn július első hetében. A kezdeményezés már csak azért is különleges, mert

a részvételt idén is ingyenesen tudták biztosítani a tizennyolc gyermek számára,

Kardos-Bors Zsuzsa kognitív-viselkedési pszichoterapeutától és a Mind Aut szakmai irányítójától tudjuk, hogy idén is nagy siker övezte az öt napon át tartó tábort, amelynek egyik legkiemelkedőbb programja a lovaglás volt.

Hirdetés

A lovas terápiával ugyanis látványos fejlődést lehet elérni az autizmussal élő gyerekeknél, kiváltképp, ha erre a közösség is ösztönzi őket. A pszichológus szerint olyan kisfiú is jár hozzájuk, akit három hónapon keresztül képtelenség volt lóhátra ültetni, a táborban viszont felengedett, társai biztatására bátorságot kapott, és ez óriási előrelépésnek számít. Főképp azért, mert a lovaglás a szenzo- és pszichomotoros készségeket is fejleszti,