Elkezdték a felrobbant lakás helyreállítását

Elkezdődött a múlt héten felrobbant és kiégett marosvásárhelyi tömbházlakás helyreállítása. A földszinti kétszobás lakrészben, illetve annak közvetlen szomszédjainál kedden visszakötik a villanyt, majd a gázt is – nyilatkozta Nagy Zsigmond, Maros megye alprefektusa.

A múlt héten kiégett lakásban kezdődhet a helyreállítás • Fotó: Haáz Vince

A 32-es számú, hadsereg-téri tömbház többi lakásába már a robbanás napján, a délutáni órákban visszaköltözhettek a lakók, miután megállapították, hogy szerkezetileg nem károsult a tömbház, illetve nincs további gázrobbanás-veszély.

Mint ismert múlt csütörtökön hajnalban történt a baleset, amikor

az egyik földszinti lakásban az ott élő 29 éves férfi felkapcsolta a villanyt, és a gázszivárgás miatt robbanás történt, majd teljesen kiégett a lakrész, ő pedig égési sérüléseket szenvedett.

Szülei nem tartózkodtak otthon, A robbanás olyan erejű volt, hogy a szomszédos tömbházban, illetve a közelben parkoló gépkocsikban is károkat okozott, illetve a közvetlen szomszéd lakásokban is az ajtók, ablakok megsérültek, illetve a fölötte levő első emeleti lakás beüvegezett terasza is kiégett.

A városháza elkészíti a helyszíni ankétokat, amelyeket igényeltek a tömbház lakói, hogy ahol szükséges, ott anyagi támogatást nyújtson a lakrészek felújításában.