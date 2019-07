Elkezdődött az áfonyaszezon a Hargitán: napi hét lejért lehet gyűjtögetni Fülöp-Székely Botond • 2019. július 21., 16:19 2019. július 21., 16:19 HIRDETÉS Megfelelő mennyiségű erdei gyümölcs termett idén is a Hargitán, így több ezer gyűjtögetőre számítanak a Szentegyházi Közbirtokossági Egyesület (SZKE) tagjai a vasárnaptól elkezdődött szezonban. Az áfonya, a málna, a szeder és a gombák leszedéséért az előző évekhez hasonlóan hét lejes napijegyet kell vásárolni az erdőbe vezető utak mentén lévő önkéntesektől.

Csak a kereskedők kell napijegyet váltsanak, a turistákra ez nem vonatkozik • Fotó: Balogh Orsolya

Kedvezett az időjárás az erdei gyümölcsöknek, így nagy mennyiségű terményt gyűjthetnek be a Hargitára érkezők – fejtette ki Lőrincz Csaba, az SZKE alelnöke, aki hozzátette, gombákból a megszokottnál valamivel kevesebbet találni az erdőben. Mint mondta, már az elmúlt héten szerették volna megnyitni a gyűjtögetési szezont, ezért tartottak is egy „teszt napot," ám rengeteg volt az éretlen gyümölcs, ezért el kellett tolni az időpontot. „Szerencsére az emberek is megértették, hogy senkinek sem jó, ha éretlenül szedik le a gyümölcsöket, így elfogadták az időpontváltozást" – magyarázta. Megtudtuk, hogy az egyesület önkéntesei vasárnaptól programszerűen ki lesznek állva az erdőbe vezető utak mentén, nem csak a szentegyházi, hanem a Madarasi Hargita felőli részen is.

Tőlük, az előző évekhez hasonlóan, hét lejért lehet napijegyet vásárolni a gyűjtögetéshez. A díjak megszabásának lényege, hogy némi plusz jövedelemhez juthasson az egyesület az erdeikben termő javak nyomán, amely saját fenntartásához nélkülözhetetlen. Ugyanakkor szintén fontos a gyűjtögetés szabályozása, hogy minél kevesebb kár keletkezzen az erdőben, ne lepjék azt teljesen el a kosarakkal és vedrekkel érkező emberek, és ne szemeteljenek. „A gyűjtögetőknek is jó, ha megváltják a napijegyet, hiszen az által igazolni tudják a Hargitán járőröző hatóságoknak, hogy miért is tartózkodnak az erdőben" – tette hozzá az alelnök. Lőrincz azt még egyelőre nem tudta megmondani, hogy hány önkéntesük veszi ki majd a részét a jegyárusításból, de azt ígérte, hogy a jelentkezőket mindenképp jutalmazni fogja az egyesület valamilyen formában.

Gombából ugyan kevesebb van, de bőséges az erdei gyümölcstermés a Hargita Szentegyházához tartozó részén • Fotó: Balogh Orsolya

A szervezet alelnöke arra is kitért, hogy előnyben szeretnék részesíteni a környékbeli gyűjtögetőket, ezért a máshonnan érkezők mindegyike kötelező módon le kell adjon napi négy kilót az összegyűjtött gyümölcsből vagy gombából az arra kijelölt helyeken. Ezt természetesen kifizetik nekik a nagyobb cégek, akik szintén a gyűjtögetési céllal kötöttek szerződést az SZKE-vel. Így a vállalkozásokhoz is beáramlik az elvárt mennyiség, ugyanakkor a helyi árakat is szabályozni lehet némileg. Utóbbi már csak azért is fontos, hogy a helyiek is tudjanak elfogadható áron vásárolni az erdőben termett finomságokból.

• Fotó: Barabás Ákos

Noha korábban felmerült egy vélemény miszerint a jegyszedéssel a helyi turizmust is korlátozzák, Lőrincz határozottan kijelentette, hogy szó sincs ilyesmiről. Hangsúlyozta, a kirándulókat szívesen továbbengedik bármiféle fizetség nélkül, sőt abban is segítenek, ha útbaigazítást kérnek. „Mi nem útdíjat szedünk, a napijegyek megvásárlása kifejezetten csak a kereskedelmi célból gyűjtögetőknek kötelező. Egyébként is különbséget tudunk tenni egy túrázó és egy gyűjtögető között. A turista maximum magának szed le néhány áfonyát, szedret, málnát vagy gombát, ami senkit nem zavar. A kereskedők viszont abból a gyümölcsből jutnak pénzhez, amely az egyesületünk tagjainak területén termett” – magyarázta. Lőrincz rámutatott, teljesen törvényesen szervezték meg a jegyárusítást, nem kiváltságról van szó, csupán az egyesületükhöz tartozó erdőket szeretnék megvédeni. Éppen ezért más – kívülálló – erdőtulajdonosokat is szívesen látnak az önkénteseik között, ha erre törvényes jogosultságot szereznek.