Elkezdődhet a II. Rákóczi Ferenc utca felújítása Székelyudvarhelyen

A korábbi tervek szerint az útszakaszon minden megújul: az autós forgalomtól elhatárolt bicikliutat építenek, felújítják a járdákat, valamint parkolók is készülnek. A felújításra vonatkozó szerződést már egy éve megkötötték, viszont a gázvezetékek kicserélésén kívül nem történt jelentősebb előrelépés eddig. A munkálatokat most az esőelvezető rendszer kiépítésével kezdik.

Területrendezés idén

Az esővízelvezető rendszer kiépítése az árvízveszély csökkentése miatt elengedhetetlen, ugyanis nagyobb esőzések idején a Jézus-kápolna körüli ingatlanokat különösen fenyegeti az áradás. A Cserehát esővizét még 2017-ben kötötték be a város esővízrendszerébe, most ezt a rendszert bővítik ki a kápolnától a város végéig – nyilatkozta lapunknak Zörgő Noémi, a székelyudvarhelyi városháza szóvivője. Mint mondta, az esővízrendszer kivitelezése mellett idén már az autó- és bicikliút, a járda, illetve a zöldövezetek felületének rendezése is elkezdődik.