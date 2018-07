Elkészült, de egyelőre használatlanul áll a derítőállomás

Átadták ugyan a Tusnád községi szennyvízhálózatot és a szennyvíztisztító állomást, de egyelőre nem üzemelik be a rendszert – ugyanis nincs megállapodás arról, hogy melyik cég szolgáltasson a településen.

Befejezték a Tusnád községi szennyvízhálózat és a szennyvíztisztító állomás kiépítését, nemrég pedig megtörtént a beruházás átvétele is – számolt be érdeklődésünkre György József. Tusnád polgármestere arról is tájékoztatott, hogy

mintegy hat évbe telt, amíg sikerült pontot tenni ezen beruházásuk végére.

A tusnádi önkormányzat 2011-ben kötött szerződést a Környezetvédelmi Alap (AFM) képviselőivel a helyi szennyvízhálózat kiépítésére, 2012 szeptemberében fogtak hozzá a munkának, de az eredetileg tervezett három év alatt az esetlegesen érkező finanszírozás miatt nem sikerült befejezni azt. A szerződés értelmében a 7,6 millió lej értékű beruházás költségeinek 80 százalékát – 6,28 millió lej – biztosította az AFM, 20 százalék és a nem elszámolható költségek önrészként a helyi önkormányzatot terhelték.

Nem lehet teljes a községbeliek öröme, ugyanis

hiába az elkészült ülepítő, a földbe fektetett közel 21 kilométer vezeték, egyelőre nem üzemelik be a rendszert,

mivel a Harvíz Rt. regionális szolgáltató csak úgy vállalja a szennyvízhálózat működtetését, ha az ivóvízzel együtt szolgáltathat, ami jelenleg a tusnádfürdői Goscom ügykezelésében van – mutatott rá a községvezető. Azt is megjegyezte, az önkormányzat már döntött, a Harvízre bíznák mindkét községbeli rendszert, de egyelőre nem tudják, hogy ez mennyi idő alatt, milyen formában oldható meg.