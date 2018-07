Elkészült a tanulmány a Poklos-patak részleges befedéséről

Három nagylélegzetű munkálatot fejez be idén a vízügyi igazgatóság, Disznajón, Marosoroszfaluban és Görgényszentimrén, mindenik a lakott területek megvédése érdekében készül – hangzott el a Maros Megyei Prefektúrán tartott éves beszámolóban. Cristian Bratanovici igazgató azt is elmondta, hogy elkészült a megvalósíthatósági tanulmány a Poklos patak részleges befedéséről, s jelenleg a védelmi minisztériumnál van engedélyezés céljából.

A Poklos-pataka. A közeljövőben befödnék és parkolókat alakítanának ki rajta. Archív • Fotó: Haáz Vince

Cristian Bratanovici elmondta, hogy év végéig szeretnék befejezni a Disznajónál elkezdett árvízvédelmi munkálatokat, amelyeknek 80 százaléka már kész van.

Megerősítik a Maros két partját, hogy a vízszint emelkedése esetén jobban meg tudják védni a lakott területeket és a termőföldeket.

Hasonló munkálatokat fognak végezni Görgényszentimrén is, ahol a műszaki tervek elkészültek és csak a versenytárgyalás és a kivitelezés van hátra. Marosoroszfaluban mederátalakítási munkálatok lesznek, jelenleg az engedélyeket szerzik be és a területek kisajátítása zajlik, és mint az igazgató elmondta, remélik, hogy hamarosan meghirdethetik a versenytárgyalást a kivitelező kiválasztására.

Az igazgató a prefektúrán tartott beszámoló során hosszasan beszélt a Poklos patakról is. Elmondta, hogy a patak vízhozama nagyon változó, általában csak nagyobb esőzések esetén növekszik meg, akkor takarja teljes mértékben a patakmeder alját. Általában a vízhozam kicsi, emiatt növények is nőnek a mederben és ezt rendszeres takarítással próbálják kiküszöbölni. Cristian Bratanovici elmondta, hogy

a városházával közösen szeretnék részben befödetni a Poklos patakot és parkolóhelyeket kialakítani rajta. Ehhez azonban szükséges biztosítani az állandó vízhozamot és a hozzáférést a patakmederhez.

„A Poklos befedésének terve jól halad, elkészült a megvalósíthatósági tanulmány, ami tartalmazza a parkolóhelyek kialakítását is. Az országos vízügyi igazgatóságtól megkaptuk rá az engedélyt, most a védelmi minisztériumnál van, onnan is várjuk vissza a pozitív elbírálást.

Ezt a beruházást a marosvásárhelyi városházával közösen fogjuk elvégezni

– nyilatkozta Bratanovici.