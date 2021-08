Elindulhatnak a betervezett nulladik osztályok, de szinte sehol sincs túljelentkezés

A gyerekek szempontjából előnyös a kis létszámú osztályközösség. Székelyföld magyarságára nézve vészcsengő az egyre kevesebb hatéves. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Bár lezárult az iratkozás az előkészítő osztályokba, de szeptember folyamán még be lehet íratni a gyerekeket, hiszen vannak olyan családok, akik ezután jönnek haza külföldről, vagy ahol még sehová nem sikerült beíratni a gyereket, számukra ezután találnak megoldást.

Ez egy dinamikus folyamat, és a tanfelügyelőség mindenkit felír, mert az oktatás kötelező minden gyerek számára.

A magyar tagozaton meglettek az osztályok Maros megyében, de sokkal kevesebb kisdiák van idén, mint az előző években, akárcsak kilencedik osztályban

– fogalmazott Illés Ildikó, Maros megye főtanfelügyelő-helyettese. „Sokkal kevesebb tanuló van kilencedikben is, még annál is kevesebben, mint ahányan be voltak iratkozva az informatikai rendszerbe szeptemberben. Ennek ellenére mind meglesznek a középiskolai osztályok, csak a szakiskolai osztályok elindításával vannak gondok. A tanárok, igazgatók próbálják most azokat a gyerekeket meggyőzni, hogy iratkozzanak szakiskolába, akik nem iratkoztak be sehová, illetve megbuktak a vizsgán” – tájékoztatott a főtanfelügyelő-helyettes. Hozzátette, megpróbálják úgy szervezni a szakiskolai osztályokat is, hogy elindulhassanak.

HIRDETÉS

Mindenhol kevesebb a diák

Maros megyében száz, a megyeközpontban összesen 23 magyar tagozatos előkészítő osztályt indítanak – ebben benne vannak a párhuzamos osztályok is. A Liviu Rebreanu Általános Iskola az egyetlen tanintézet Marosvásárhelyen, ahol három magyar osztály indulhat idén is párhuzamosan – összesen 57 kisdiák szerepel a listán.

A megyeközpont legnépszerűbb iskoláiban sincs idén túljelentkezés, hiszen míg például 2019-ben a Bolyai Farkas Gimnázium előkészítő osztályába olyan sokan iratkoztak, hogy kénytelenek voltak két osztályt kérni, addig idén „csak” 21 tanuló szerepel a tanügyminisztérium által jóváhagyott listán.

A Református Kollégiumban 15 diák kezdi meg az előkészítőt, a művészeti iskolában húszan szerepelnek a listán, a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnáziumban 17 előkészítős kezd idén. De vannak olyan iskolák is, ahol ennél jóval kevesebben kezdik meg a nulladik osztályt: a Dacia Általános Iskolában 12 tanuló van felírva, az Alexandu Ioan Cuza iskolában 13 diák kezd a magyar tagozaton. Összehasonlítva a román tagozattal, az utóbbi iskolában 91 kisdiák kezdi meg az előkészítőt román tagozaton – nyilván több párhuzamos osztályban. De nagyon kevés gyerek van a Szász Albert Sportiskolában vagy a Nicolae Bălcescu Általános Iskola magyar tagozatain is.

Több kérelem is érkezett

Hargita megyében van olyan iskola is, ahová sokkal több kérés érkezett, mint ahány hely van. Székelyudvarhelyen a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium előkészítő osztályába 30-40 kérelemmel többet tettek le, mint amennyit be tudnak iskolázni – mondta el lapunknak korábban Demeter Levente főtanfelügyelő. Arról azonban, hogy az iratkozás szakaszainak lezártával hány osztály telt fel, illetve hány diákkal indulhatnak el az adott osztályok a következő napokban ígért tájékoztatást Demeter Levente.