Elhúzódott az iskolafelújítás, de végre birtokba vehették a gyerekek az épületet

a munka során többször is meg kellett ismételni például a térkövezést, hiszen az nem volt megfelelően elvégezve, ugyanakkor korhadt gerendát is használt a modernizálással megbízott cég a munka során.

„Ez az iskolafelújítás sokkal hamarabb be kellett volna fejeződjön, már tavaly tavasszal át kellett volna adjuk. (…) Meggyőződésem, hogy ebben a világban talán nem is lenne gond, ha mindenki becsületesen elvégezné a munkáját” – jelentette ki a tisztségviselő, hozzátéve, hogy

Mindemellett abban is bízik, hogy mindenki igényeinek megfelel az okostáblákkal és számítógépekkel felszerelt tanintézet, még akkor is, ha szükség van további térkövezésre és egy játszótér megépítésére is. Utóbbiak érdekében tovább dolgoznak majd – ígérte.