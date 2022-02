Elhanyagolást, bántalmazásokat jelentettek a gyermekek segélyvonalán

Rekordmennyiségű bejelentés érkezett 2021-ben a Gyermekek Telefonjára Maros megyében, szám szerint 1368. A bejelentések nagy része elhanyagolt kiskorúakról szólt, de sajnálatos módon voltak szexuális és fizikai bántalmazások is. Idén országos szinten is be lehet jelenteni a gyermekeket ért bántalmazásokat.

Bárki tárcsázhatja a telefonszámokat, bizalmasan kezelik kilétét. Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

Maros megyében, a gyermekjogvédelmi és szociális igazgatóság 2016 óta működtett egy telefonszámot, amelyre be lehet jelenteni, ha valakinek bántalmazott gyermekről van tudomása. Az elmúlt években egyre többet telefonáltak be, az esetek nagy többségében tanítók, osztályfőnökök, szomszédok, háziorvosok. Évente átlagosan ezer bejelentés volt, tavaly azonban ennél jóval több.

A 0800 800 883-as telefonszámra naponta 8–20 óra között lehet jelenteni a gyermekekkel kapcsolatos gondokat.

A Maros megyei gyermekjogvédelmi aligazgató, Elida Deac a sajtónak beszámolt arról, hogy az elmúlt évben csupán két esetben telefonáltak be a gyermekek, elpanaszolva mi bántotta őket, a többi betelefonáló felnőtt volt. Általában a gyermekkel együtt dolgozó szakemberek jelentik a számukra gyanús eseteket vagy a konkrét bántalmazásokat.

A tavalyi esetek 85 százaléka elhanyagolt gyermekekről szólt,

olyan kiskorúakról, akiket szüleik magukra hagynak hosszabb ideig, nem biztosítják számukra a megfelelő ruhát, élelmet, nem küldik őket óvodába, iskolába. Ezekben az esetekben a gyermekjogvédelem helyszíni felmérést készít, hogy kiderüljön, milyen körülmények között él a gyermek, és szükség van-e külső beavatkozásra.

Komoly gondok is voltak

Elida Deac elmondta, hogy tavaly 80 szexuális bántalmazást és 44 fizikai abúzust jelentettek be a Gyermekek Telefonján Maros megyében, de jó páran szóvá tették azt is, hogy kemény munkára kényszerítik a kiskorúakat. Ezeknek

az eseteknek a nagy többsége igaznak bizonyult.

A bűnügyi kivizsgálások, bírósági meghallgatások esetén a gyermekeket, fiatalokat a gyermekjogvédelmi igazgatóság pszichológusa is elkíséri a kihallgatásra. A megyei gyermekjogvédelmi igazgatóságnak van egy védett központja is, ahová azonnal el tudja hozni a bántalmazott gyermeket, kiemelve őt családja köréből. Tavaly 27 kiskorút vittek oda be, tizenegyen év végén is ott voltak még.

Mindkét telefonszám él

Január elején országos szinten létrehozták a 119-es telefonszámot, amelyen keresztül jelenteni lehet a gyermekek jogainak megszegését, a kiskorúak bántalmazását. De Maros megyében továbbra is működik a Gyermekek Telefonja, mert ezt sokan ismerik már. Januárban, a hónap 26-ig napjáig a két telefonszámra összesen 79 hívás érkezett be, ebből húsz az országos, 119-es hívószámra. Jó tudni, hogy a betelefonálók adatait bizalmasan kezelik, és a bejelentéseket pszichológusok, szociális munkások, illetve rendőrök vizsgálják ki.