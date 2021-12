Elfogyott a türelem az évek óta húzódó iskolafelújítás miatt

A Bányai János Műszaki Szakközépiskola felújítása öt éve húzódik: küszöbön áll a szerződéskötés a kivitelezővel • Fotó: Erdély Bálint Előd

„Számtalanszor megkerestük – írásban és szóban – a hivatal beruházási osztályán megbízott illetékes személyeket, és az elmúlt két évben mindig azt a választ kaptuk, hogy a pályázat, ha nehezen is, de halad a megvalósítás útján” – áll abban a levélben, amelyet Gálfi Árpádnak, Székelyudvarhely polgármesterének, valamint lapunknak is elküldött a napokban a Bányai János Műszaki Szakközépiskola vezetősége. Szakács-Paál István, az intézmény igazgatója megkeresésünkre elmondta, számára

„Ezeket csak hallomásból tudjuk, mert sajnos semmit nem közölnek velünk” – mondja Szakács-Paál István, aki szerint

a kialakult helyzet azt bizonyítja, hogy „Székelyudvarhely városa nem képes az uniós pályázatokat kezelni”.

Sokszázezer eurós veszteség

Szakács-Paál Istvántól azt is megtudtuk, hogy eleinte egyeztettek a tanintézménnyel annak szükségleteiről, „de igazából senki se jött a várostól, hogy ezeket tárgyaljuk át, hogy végül is hogy legyen”. Saját számításaik szerint a 2,5 millió euró ma már nem is volna elég mindenre. Az euró árfolyama az évek során változott, megnőttek az építőanyagárak is, tehát

mintegy 700–800 ezer euróval többe kerülne a kivitelezés ma.

A Gálfi Árpádnak címzett levélben ismételten kérik, hogy a polgármesteri hivatal vonja be az iskolát is a pályázat lebonyolításába, mielőbb egyeztessen velük „a rendelkezésre álló keretből megvalósítható fejlesztésről, ugyanakkor véglegesíteni kell az elvégzendő munkálatok ütemezését, valamint pontosítani a megvásárlandó felszerelések listáját”.