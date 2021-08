Elérhető közelségbe kezd kerülni a csíkszeredai buszállomás és a vasúti felüljáró felújítása

Két fontos csíkszeredai beruházás, a távolsági autóbusz-állomás átépítése és a vasúti felüljáró híd újjáépítése is nemsokára elérhető közelségbe kerül. A munkálatokat néhány hónap múlva elkezdik, jelenleg a közbeszerzési eljárások zajlanak.

Ha a tervek megvalósulnak, teljesen megváltozik a mostani távolsági buszállomás képe • Fotó: Pinti Attila

a távolsági autóbusz-állomás átépítését és korszerűsítését is jelentik, illetve egy új telephely létrehozását a beszerzendő gázüzemű autóbuszok számára az Akác utcában.

A két létesítmény közül a vasúti felüljáró híd újjáépítésére már januárban kiírták a közbeszerzési eljárást, amelyre két cégcsoport nyújtott be árajánlatokat, ezek kiértékelése már megtörtént, az eredmény ellen az egyik cég óvással élt, amelynek nyomán ez megváltozott – tudtuk meg Korodi Attilától, Csíkszereda polgármesterétől.

Az ehhez szükséges közbeszerzési eljárás néhány napja jelent meg az elektronikus közbeszerzési rendszerben (SEAP), jelenleg az árajánlatok benyújtásának időszaka van. A polgármester úgy látja, hogy

a licit a kiértékeléssel együtt kihúzódik az őszi hónapokra, viszont ha óvás lesz, az tovább nyújtja a folyamatot.

„Hála Istennek, az a tapasztalatunk, hogy ha valaki a központi közbeszerzési hatóságnál óvást nyújt be, ott gyorsan napirendre tűzik a kérdést, és adnak egy megoldást. Ha pedig ezzel sem ért egyet, és a bírósághoz fordul, ott is gyorsan járnak el ilyen kérdésekben” – vázolta Korodi. Ezért szeretnék jövő évben elkezdeni ezt a beruházást is, amelynek

áfa nélküli becsült értéke 25,2 millió lej.

Ebből az összegből a nagyobb rész, 15,6 millió lej az új buszok telephelyének kialakítását fedezi, 9,6 milliót pedig a buszpályaudvar átépítésére fordítanak.

A tervek szerint a pályaudvar egyik része a városi buszjáratok számára lesz fenntartva, és ott lesz ezek végállomása is, a másik részen a távolsági autóbuszok állhatnak be, a beállóhelyeken födött peronokat alakítanak ki.