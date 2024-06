Elégedetlenek Maros megye prefektusával a párttársai, lemondásra szólították fel

Cristian Chirteș, Maros megyei liberális szenátor és Molnár Ervin liberális parlamenti képviselő nyílt levélben szólítja fel a Ciprian Dobrét, hogy mondjon le a párt megyei vezetéséről. Molnár Ervin szerint Dobre, akit a liberálisok neveztek ki prefektusnak, ezt a megbízatását is vissza kellene adja. A liberális képviselő szerint Alex György marosvásárhelyi alpolgármester is le kellene mondjon, mert a párt városi szinten is csúfos vereséget szenvedett.

Megelőzték őket a szociáldemokraták

A két politikus azt rója fel Ciprian Dobrenak, hogy míg 2020-ban a román pártok közül a Nemzeti Liberális Párt nyerte a legtöbb szavazatot Marosvásárhelyen és így saját alpolgármestert állíthatott, addig a vasárnapi választásokon csökkent a liberális tanácsosok száma, és a párt által támogatott független polgármesterjelölt csupán 6,73 százalékos eredményt tud felmutatni, ami 4408 voksot jelent. Megyei szinten sem szerepelt jobban a liberális párt.