Elballagott egy újabb évfolyam a marosvásárhelyi magyar iskolákból

Az ünnepi beszédek előtt a román himnusz után a magyar himnuszt is elénekelték az iskola udvarán.

A Bolyai Farkas Elméleti Líceum és a Református Kollégium végzősei péntek délelőtt búcsúztak el iskolájuktól. A Bolyai udvarán megszervezett ballagási ünnepségen az iskola vezetőségén kívül jelen volt többek között Péter Ferenc, Maros megye tanácsának elnöke, Antal Levente Mihály főtanfelügyelő-helyettes, Soós Zoltán polgármester, Fülöp Attila, a magyar kormány gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára, Vincze Lóránt az Európai Parlament képviselője is.

Köszöntőbeszédekkel engedték őket útjukra

a rohanó világban lenne okunk csüggedni, de mégis tudni kell újrakezdeni, hiszen új korszak kezdődik a diákok életében is.

Benedek Zsolt, a Református Kollégium igazgatója is megosztotta gondolatait az ünneplőkkel, akiket különleges évfolyamnak nevezett, hiszen

képernyő előtt, majd omladozó épületben kezdték, most erős közösségként távoznak egy szépen felújított épületből, ráadásul az első generáció, akiknek úgy kezdődik az ünneplése a Bolyai udvarán, hogy a nemzeti imánkat is énekelték.

Azt kívánta a végzős bolyaisoknak és refiseknek, hogy őrizzék meg a felfedezni vágyást, ami jellemzi ezt a kort, és tartsanak ki. A polgármester azt is megemlítette, hogy

jövőre elindulhat az iskola bentlakásának építése is.

Az ünnepi beszédek után a diákok képviselői is elbúcsúztak az iskolától, majd a díjazások következtek:

Vincze Lóránt, az RMDSZ EP-képviselője szintén innen ballagott el 28 évvel ezelőtt, és jól emlékezett arra, hogy mennyire várták, hogy túl legyenek az akkori politikusok beszédein. „Aki egyszer bolyais volt, mindig bolyais marad, én az európai parlamentben is bolyais diák vagyok” – magyarázta a diákoknak a politikus.

A katolikus osztályok péntek délután ballagtak el a Klastrom utcai iskolából, amelyen szintén jelen volt a város polgármestere, az iskola vezetősége, a magyar kormány képviselője, és a Csíkszeredai Főkonzulátus főkonzulja, Tóth László is.

Arra közülünk senki sem gondolt – én sem – hogy előfordulhat még egyszer, hogy újra elveszik az iskolát, és nektek is meg kell mutatni, hogy számotokra mit jelent megmaradni rákóczisnak”

Az iskola volt igazgatója hozzátette: azóta mást ír a bejárat felett a táblán és az ellenőrzőben is változott a név, volt akinek többször is, de szíveikben mindannyian rákóczisok ma is.