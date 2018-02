Elaludt az égő cigarettával a kezében, kigyulladt a lakás

• Fotó: Pinti Attila

A 802-es tömbháznál több zaklatott szomszéd is összegyűlt, mint portálunknak elmondták,

egy éven belül ez már a második tűzeset volt az egyedül élő nyugdíjas férfi lakásán

– múlt év tavaszán szintén a tűzoltók közbelépésére volt szükség a nagyobb szerencsétlenség megelőzéséhez. Mint fogalmaztak, „akkor még nagyobb volt a tűz, még a lépcsőház falai is teljesen megfeketedtek, a garzon is lambériával, bútorokkal együtt kiégett”. Noha ezúttal mérsékeltebb anyagi kár keletkezett, a füst az emeleti lakásokat is elárasztotta. Az épület mintegy harminc családnak ad otthont.