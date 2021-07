Ekkor tartanak szúnyogirtást Sepsiszentgyörgyön

Képünk illusztráció • Fotó: 123RF

Július 21-én és 22-én csak sötétedés után fognak permetezni a kívánt hatás elérése és a méhek védelmének érdekében. Idén nem repülőből permeteznek. Az akció során kézi pumpákat használnak, de a rovarirtó szereket autóból is szórják.

Sepsiszentgyörgy teljes adminisztratív területén, minden közterületen permeteznek, beleértve Kilyént, Szotyort és Szépmezőt is, továbbá a parkokat és szabadidős létesítményeket is. A kullancsokat is irtják a piknikező területeken, az Olt partján vagy az erdőszélen Sugásfürdő felé. Termikus köd és vizes oldatok formájában lévő anyagokat használnak, melyek használatát engedélyezte az Egészségügyi Minisztérium, és rendelkeznek az összes szükséges jóváhagyással.

Felhívják a lakók figyelmét, hogy a permetezés ideje alatt kerüljék a vegyszerrel kezelt helyszíneket, hogy ne lélegezzék be a használt anyagokat. Az akció után fél órával már lehet közlekedni. Esős idő esetén a permetezésre a következő nap kerül sor. Sepsiszentgyörgy önkormányzata a jövőben megelőző akciót tervez, hogy a lárvákat még azelőtt elpusztítsák, mielőtt kikelnek, de idén jogi okokból ez nem valósulhatott meg.