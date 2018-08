Éjszakai műszakban a tolvajok

Pár nap alatt tizenöt, negyven és hetven méteren kaszáltak bele a sarjúba • Fotó: Sára József

Hat hete vállalta fel Sára József, hogy ő lesz „a szem, a fül”, lokálpatriotizmusból segít a terméstolvajok tettenérésében a gyergyószentmiklósi városvezetésnek. Kerékpáron, lóháton közlekedik a határban, helyenként az utak állapota egyébként is legfeljebb a terepmotorozást tenné lehetővé. A területfelügyelő azt tapasztalja, hogy bár

az ő munkája nem felesleges, de nem is elégséges.

Egymást követő reggeleken tapasztalták a kaszálótulajdonosok, hogy híján van a sarjú. Kisebb-nagyobb területen kaszáltak bele a parcellába. Hétfőn helyszínelés közben egy másik birtokra hívták Sára Józsefet, ahol hetven méter hosszan és négy-öt méter szélességben tűnt el a sarjú.

Nagyon okosan lopnak

„Nem tudjuk titkolni az ilyen eseteket, akkor sem, ha úgy tűnik, lejáratom magamat, és azt bizonyítom, hogy nem tudok jó őr lenni. Esélyem sincs, pedig lokálpatriotizmusból vállaltam, szeretnék szolgálni ezzel a munkámmal” – fogalmazott Sára József. Hangsúlyozta, ő

akarja folytatni ezt, ám nagyobb támogatásra van szüksége, mert az ellenfél sem elhanyagolható.

„Nagyon okosan lopnak, kiszagolják, melyik dűlőben van az ember, s ők a másikba mennek. Olyanok, mint a manguszták: a boly tetején mindig vannak, akik figyelnek. Egész éjjel esznek a szúnyogok hiába, mert nincs, akit jelenteni a helyi rendőröknek.” Sárának ugyanis a hatásköre addig terjed, hogy észrevételezzen, és a rendellenességeket jelentse a helyi rendőrségnek.

Egyedül nehéz jó őrnek lenni

Terepjárása során az utóbbi napokban úgy tíz helyen fedezett fel belekaszálásokat. „Az én dolgom az, hogy lássak, halljak és telefonáljak. Ehhez is sok felszerelés kell: távcső, fényképezőgép, víz és minden egyéb, úgy harminc kilogrammnyi a csomag. Voltam katona, két helyen is, tudom, miről beszélek. Kint éjszakázom, igyekszem jó őr lenni. A gazda is tehetné ezt, hogy kint legyen a földjén, és ha valamit észrevesz, telefonál” – javasolta Sára.

Elmondta, azt is tudják jól a gazdák, hogy mennyire nehéz közlekedni, a mezei utakon egyik pontból a másikba eljutni. Az utak olyan állapotba jutottak, hogy halaszthatatlan a javításuk. Hétfőn is felborult egy bálákkal megrakott traktor, tájékoztat a területfelügyelő. A helyszínen volt, egy híd megrongálódása okozta ott a bajt, mondta, hozzátéve, sok helyen váltak alig járhatóvá, borulásveszélyessé a külterületekre vezető utak.