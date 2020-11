Éjszakai kijárási tilalom: ellenőriztek és már bírságoltak is a rendőrök

Az éjszakai kijárási tilalom betartását ellenőrizték már hétfőn éjszaka a Maros megyei rendőrök. Tájékoztattak, figyelmeztettek és büntettek is.

Marosvásárhelyen a rendőrök 125 autót állítottak meg és 195 személyt igazoltattak. Bár az ellenőrzés célja a tájékoztatás volt, hogy felhívják a figyelmet az új rendelkezésekre, az éjszakai kijárási tilalom feltételeire, pénzbírságokat is kiróttak. Büntettek többek között a maszkviselés elmulasztása miatt, de azért is, mert a gépkocsivezető nem tartotta be a közúti forgalmi szabályokat. A pénzbírságok összértéke 3900 lej volt.

A Maros Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője, Aurica Sabãu a Székelyhon kérdésére nem tudta pontosan megmondani, hogy hány büntetést róttak ki a saját felelősségű nyilatkozatok hiányáért.

Az éjszakai ellenőrzéseket folytatni fogják, különösen a hétvégék folyamán.