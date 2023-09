Éjjel-nappal portyáznak a medvék Uzon községben

Bikfalván hét juhot pusztított el a nagyvad szombatra virradóra, de korábban már tyúkokat is ölt, azelőtt Lisznyóban sétált a falu utcáin.

Az éjjel és fényes nappal egyaránt felbukkanó medvék között van magányos felnőtt, de egybocsos, hárombocsos anyamedve is, nem valószínű tehát, hogy ugyanaz a példány lenne jelen a szomszédos falvakban, noha egyedi ismertetőjel híján nem is azonosíthatók be pontosan.