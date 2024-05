Éjjel is, nappal is medveriasztás Udvarhelyszéken

Mindkét településen Ro-Alert rendszeren keresztül figyelmeztették a lakókat a fennálló veszélyre. Székelyudvarhelyen éjfél előtt pár perccel küldték ki az értesítőt, hogy a Rózsa utcában láttak egy nagyvadat.

Legutóbb kedden írtunk arról, hogy egy anyamedve két bocsával kószált a város egyik utcájában, ezért a csendőrség és a vadásztársulat emberei is a helyszínre vonultak, ahonnan elűzték az anyamedvét és az egyik bocsot, a másik medvebocs viszont annyira megrémült, hogy kertekbe ugrált be és fára mászott.

Végül különösebb gondok nélkül sikerült megoldaniuk a helyzetet a helyszínre siető szakembereknek és hatóságiaknak.

Emellett számos alkalommal számoltunk be arról is, hogy az udvarhelyszéki falvakban is gondok vannak a nagyvadak miatt.

Csíkszeredában és környékén sem jobb a helyzet: kedden éjjel három lövéssel voltak kénytelenek leteríteni három medvét Csíksomlyón, miután a vadállatok házakba, udvarokba akartak betörni, és mivel nem tudták elűzni, nem maradt más választás.