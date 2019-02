Együttműködési megállapodás szándéknyilatkozatát írták alá a székely megyék és Dél-Tirol elöljárói

Péter Ferenc, Tamás Sándor, Daniel Alfreider, Borboly Csaba és Vincze Loránt a szándéknyilatkozat aláírása után • Fotó: Kocsis B. János

A dokumentumban többek között arra hivatkoztak, hogy Románia magyar többségű régiójában és Olaszország területi autonómiával rendelkező, német többségű régiójában hasonló nézeteket vallanak a kulturális megértésről, a többség-kisebbség együttműködéséről, a népcsoportok közötti együttélésről. Azt is leszögezték, hogy

A szándéknyilatkozat aláírását konferencia előzte meg, ahol feltérképezték a kisebbségi régiók együttműködésének előnyeit, és ismertették a dél-tiroli együttélési modellt. Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke köszöntőjében emlékeztetett, hogy tavaly novemberben Herbert Dorfmann dél-tiroli európai parlamenti képviselő nyilvánosan ígérte meg, hogy kezdeményezi a választások után megalakuló dél-tiroli kormánynál a Székelyfölddel való „testvérrégiós kapcsolat” kialakítását.

Tamás Sándor rámutatott, Dél-Tirol története csak az 1970-es évektől, a tartomány területi autonómiájának a törvénybe iktatásától fordult jóra, és

Székelyföld számára példaértékű a Dél-Tirolban kialakított etnikai béke, amely gazdasági fellendülést is eredményezett.

Azt is elmondta, a két régió között sok a hasonlóság, az etnikai összetétel is megegyezik, hiszen Dél-Tirolban a lakosság 70 százaléka német, 26 százaléka olasz, 4 százaléka ladin, míg Székelyföldön 70 százalék a magyar, 21 a román, és 9 százalék a más nemzetiségűek aránya. A két régió történelme is hasonlóan alakult, aztán a hatvanas-hetvenes években ez megváltozott, hiszen míg Dél-Tirolban az autonómia kinyitotta a lehetőségeket, Székelyföldön megerősödött az elnyomás.

Az autonómia két fontos dolgot oldott meg: az etnikai megbékélést és a gazdasági fellendülést. Mi is ezt szeretnénk Székelyföldön. Ez nem ördögtől való, hiszen az Európai Unió 28 tagállama közül 11 országban működik valamilyen szintű területi autonómia

– szögezte le a háromszéki politikus.