Együttműködés az Összetartozás Templomáért

• Fotó: Székelyhargita.hu

Az erdőszentgyörgyi önkormányzat azt szeretné, hogy tavasszal lehessen elkezdeni a cölöpökre tervezett alapozási munkálatokat, ezért már keresi a munka kivitelezését végző szakcéget. Máté Zoltán tervező szerint az alapozás annyira szakszerű, hogy

csak cölöpalapok gyártásában és szerelésében jártas kivitelező bízható meg a munkálattal.

Az építkezési munkálatok elvégzése mellett a szakkivitelezési tervet is a jelentkező vállalatnak kell elkészítenie, mivel nagyon technológiafüggő megoldásról van szó, ezért, a cég birtokában lévő technológia függvényében kell megtervezni azt. A megvalósíthatósági tanulmányban nehezítő tényezőként jelenik meg az építkezési terület talajára jellemző csúszásveszély. Az amúgy is csúszós talaj állapotát a több évtizedes elárasztás csak súlyosbította.

Csibi Attila Zoltán, Erdőszentgyörgy polgármestere kihangsúlyozta,

fontosnak tartom, hogy ne a gazdasági nyereség miatt, vagy csak érdekből vállalja el valaki a templom megépítését. Azt szeretnénk, ha olyan ember kapná meg a megbízást, aki magáénak érzi Bözödújfalu ügyét, erkölcsi meggyőződésből, szívvel-lélekkel állna a munka mellé.

Az Erdőszentgyörgyi Polgármesteri Hivatalban, munkanapokon 8 és 16 óra között, illetve a Bözödújfaluért Egyesületnél jelentkezhetnek azok a vállalkozók, akik úgy gondolják, hogy a feltételeknek eleget tevő tudással és tapasztalattal rendelkeznek. További információkat az erdoszentgyorgypress@gmail.com e-mail címen vagy a 0741-746.658-as telefonszámon kérhetnek az érdeklődők.

Az egykori templom mását építik



Erdőszentgyörgy önkormányzata a Bözödújfaluért Egyesülettel azon munkálkodik egy ideje, hogy közadakozásból visszaépítsék a 2014 nyarán végleg összeomlott, a tóból kimagasló templom mását. Az Összetartozás Temploma hasonló lenne a valamikori római katolikus istenházához, ott is áll majd, ahol az elődök temploma volt. A vízből kimagasló torony kiállítások helyszíne lesz, és az épületre ki lesz tűzve annak a hat vallási felekezetnek a szimbóluma, amelyek jelen voltak az egykori településen. A templom hajójának falai egy fedetlen teret zárnak majd közre, ahol rendezvényeket, találkozókat is szervezhetnek. A tóba épített templomhoz híd vezet majd, ezen keresztül látogathatják a turisták is.