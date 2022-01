Egyszeri, de hosszú távra szóló döntés: magyar iskolaválasztásra ösztönöznek Maros megye szórványtérségében

• Fotó: Haáz Vince

A Rákóczi Szövetség iskolaválasztási kampányát az RMDSZ Maros megyei szervezetével a megyében elsőként Szászrégenben és környékén terjesztették ki két évvel ezelőtt. A programot, amelyet számos magyarországi intézmény, vállalkozás és magánszemély is támogat, január 20-án Vámosgálfalván is elindították Dicsőszentmárton, Segesvár, Nagysármás, Radnót és Marosludas térségében. A vámosgálfalvi óvodában a magyar óvónők és óvodásaik már várták a szövetség képviselőit csütörtök délután, akiket egy-egy mesekönyvvel és egy-egy csokoládéval leptek meg a vendégek.

Az Egy kis csízió című mesekönyv egy kincsesláda próbál lenni, amelyben olyan mesék, rajzok, mondókák vannak, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy mi miért is vagyunk magyarok. A szülőkhöz pedig egy-egy levelet is eljuttatunk, amelyben leírjuk, hogy miért érdemes a magyar jövő mellett dönteni, ha iskolaválasztásról beszélünk

Hosszú távra terveznek

Az elnök hangsúlyozta, a Maros megyei magyar közélet vezetőivel elindított program hosszú távú döntés lesz, a családok pedig számíthatnak arra is, hogy gyerekeik a szövetség táboraiba, diákutaztatási programjaiba, vagy valamely Maros megyei középiskola Rákóczi szervezetébe is be tudnak majd csatlakozni. A szövetség elnöke azt is megígérte, hogy

a szomszéd épületben lévő iskola magyar osztályaiba való beiratkozáskor az iskola pedagógusai átadnak egy jó minőségű iskolatáskát is a szülőknek, amellyel támogatják ezt az egyszeri, de hosszú távra szóló döntést.