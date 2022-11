Egységes megjelenésben a Zetelaki Férfi Dalárda

A 2012-ben alapított Zetelaki Férfi Dalárda ebben az évben is tucatnyi fellépésen hallatta a hangját, otthon a falujukban, de Hargita megye több más kulturális eseményén is, de jelen voltak a magyarországi testvértelepülések, Bozsok és Szücsi rendezvényein is.

Évről évre törekednek arra, hogy ne csak az énekben fejlődjenek, de megjelenésükben is egységesek legyenek, ahogy az egy színvonalas kórushoz illik. Idén ezért székely csizmákat vásároltak – ismertette Szabó Zoltán, a projekt koordinátora.

Amint az ezzel kapcsolatban tartott sajtótájékoztatón Szabó elmondta, a kórus összetétele megváltozott ugyan az elmúlt évek alatt, de a törekvés nem változott: olyan legyen, hogy fellépéseikkel, ismertebbé tehessék a településüket, növelhessék a hírnevét.