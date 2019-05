Egyre több vidéki, normál programú óvoda vált napközis programra

Míg városon sok óvodában zsúfoltság van, és akár harminc gyerek is lehet egy csoportban, addig falvakon sokszor csak nehezen tudják megtartani az óvodásokat. Éppen ezért egyre több faluban hoznak létre napközis csoportokat, amelyekre van igény, hogy a szülők ne írassák be máshová gyerekeiket.

Az óvodaköteles gyerekeket várják most iratkozni • Fotó: Haáz Vince

Az elmúlt két hétben zajlott a visszairatkozás az óvodákba, hétfőtől pedig azoknak a jelentkezését várják, akik eddig nem jártak óvodába. A tanintézmények maguk dönthetik el, milyen idősávban fogadják a szülőket, és jól látható helyen elhelyezett értesítésben tájékoztatniuk kell őket a megszabott beiratkozási programról.

Városon zsúfoltság, falvakon küzdelem

Maros megyében 16 476 óvodai helyet tartanak nyilván, amelyekbe összesen 10 456 gyereket írattak újra, így összesen 6020 új óvodás gyereknek maradt hely – tudtuk meg Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettestől. Nemzetiségek szerint a helyzet a következő: magyar tagozaton 5889 hely volt, amelyre 3713-an iratkoztak, román tagozaton 10 309 helyre 6643-an iratkoztak újra, német tagozaton 278 ovisnak van helye, és kereken százan iratkoztak. A fennmaradó helyekre várják az új ovisokat.

„Az a tapasztalat, hogy sajnos vidékről gyakran behozzák a gyerekeket, éppen ezért míg a városi óvodáink sok helyen túlterheltek, addig falvakon küzdünk az óvodák megtartásáért, és egyes helyeken keservesen szedünk össze tíz gyereket, míg Marosvásárhelyen van, ahol harmincas létszámmal indul a csoport” – mondta Illés Ildikó, aki elismerte, hogy

sok esetben a napközis program hiánya miatt hozzák be városra a gyerekeket, az a szülő ugyanis, aki dolgozik, nehezen veszi ki a gyereket 12 órakor az óvodából.

A főtanfelügyelő-helyettes úgy véli, ez a probléma is megoldódni látszik, ugyanis egyre több hosszabbított programú óvodai csoport indul be vidéken is, például Ákosfalván is épül egy napközi, Maroskeresztúron már szeptembertől hosszabbított programmal várják a kicsiket, Búzásbesenyőben nemrég adták át az új óvodát, ott is délutánig tartó programban gondolkodnak, és ugyanezt tervezik Backamadarason is. „Remélem, ezekkel az új óvodákkal megoldódik a helyzet, mert az a tapasztalat, hogy ahol már beindult vidéken a napközis program, például Marosszentgyörgyön, onnan nem hozzák be Vásárhelyre a gyerekeket” – mutatott rá a főtanfelügyelő-helyettes. Maros megyében is hétfőtől várják a gyereküket beíratni kívánó szülőket, a népszerűbb óvodákban várhatóan már az első napokban betelnek a helyek, ahol pedig nincs elég gyerek, ott még szeptemberben is lehet majd iratkozni.

Több mint négyezer gyereket várnak

Hargita megye főtanfelügyelője, Görbe Péter érdeklődésünkre elmondta, biztosan lesz helyük az óvodákban azoknak a gyerekeknek, akik szeptember 31-éig betöltik harmadik életévüket, a gond inkább a kisebbekkel szokott lenni. „Ha húsz helyünk van, de huszonkét hároméves jelentkezik egy óvodai kiscsoportba, azokat kötelesek vagyunk felvenni. A probléma akkor kezdődik, amikor jönnek a kisebbek, a két és fél évesek vagy annál is kisebbek. Olyankor nincs bővítés. A kisebbeket csak a helyek függvényében tudjuk felvenni” – magyarázta a főtanfelügyelő, hozzátéve, hogy ezt a problémát Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen például megoldják az önkormányzatok által finanszírozott tipegőcsoportok, amelyekbe már az 1 éves és 10 hónapos gyerekeket is be lehet íratni.

Görbe Péter szerint

Hargita megyében is elkezdődött pár éve a folyamat, hogy egyre több vidéki, normál programú óvoda vált napközis programra,

ami részben jó, hiszen a szülők tudnak dolgozni, azonban a napközi anyagi hozzájárulással is jár, az ételt ugyanis a szülők fizetik, így éppen azok nem engedhetik ezt meg maguknak, akiknek kisebb a jövedelmük.

Márton Adél óvodákért felelős szaktanfelügyelő elmondása szerint Hargita megyében 11 178 óvodai hely van, és 6973-an iratkoztak be, vagyis még 4205 helyre várják a jelentkezőket. Ennek a 4205-nek mintegy 75 százaléka magyar tagozaton, 25 százaléka román tagozaton van. A szaktanfelügyelő is elismerte, hogy egyre nagyobb az igény a napközis csoportokra vidéken is, van, ahol már változtattak, megszervezték a hosszú programot és működik, az újak azonban elég nehezen indulnak be.

„Az állások számának közelmúltbeli csökkenése miatt sokszor nincs lehetőség arra, hogy, bár szükség volna rá, még egy-egy pedagógus munkába tudjon állni, ahol sikerült ezt megoldani, ott is inkább helyi támogatásokkal történt. Én bízom benne, hogy ez megoldódik, mert városokban azért érződik, hogy a környező falvak megterhelik a napköziket. Ez nem jó a városi intézménynek sem, mert túlzsúfolt, a gyereknek sem, mert korán kell felkelnie, otthon nincsenek barátai, míg a vidéki óvodában keresik a gyerekeket” – fogalmazott Márton Adél tanfelügyelő.