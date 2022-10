Beteltek a helyek Udvarhelyszék első Waldorf-iskolájában – lesz egy második?

Már a következő tanévre is beteltek a helyek a 2019-ben létesült székelylengyelfalvi Waldorf-iskolában, így teljes lesz az ottani elemi oktatás. Az intézménynél folyamatos a bővülés, már egy új létesítményt is sikerült építeni, és egy következőt is terveznek az 5–8. osztályosok számára. A rendhagyó tanítási forma iránt igen nagy az érdeklődés, már Kisgalambfalván is terveznek Waldorf-iskolát indítani.