Egymillió euró csatornázásra Kápolnásfaluban

Három helyszínen állt munkába a kivitelező: két utcában, illetve a szennyvíztisztító állomás megépítésén is dolgoznak • Fotó: Barabás Ákos

Megszüntetnék a bűzt

Jelenleg egyáltalán nincs szennyvízhálózata Kápolnásfalunak, a középületekből is ülepítő tartályokba folyik a szennylé. Ugyanakkor sok háztartás tulajdonosa árkokba engedi a szennyvizet, amit a főleg nyaranta tapasztalható bűz is igazol. Ezt szeretné felszámolni az önkormányzat, valamint a szennyezésből származó higiéniai és környezetvédelmi problémákat is. „A szennyvíz tisztítása környezetvédelmi és higiéniai szempontból is elengedhetetlen egy 21. századi településen, így roppant fontosnak tartom a megvalósítást” – szögezte le Benedek László.

Nem akarnak drága szolgáltatást

A községvezető arról is beszélt, hogy egyelőre nem döntött az önkormányzat arról, hogy ők fogják-e működtetni a kiépülő rendszert, vagy erre egy külső vállalkozást kérnek fel. A legfontosabb az, hogy a lakók a lehető legkevesebbet kelljen fizessenek a szolgáltatásért. Emellett természetesen a szolgáltatás minőségére is nagy hangsúlyt fektetnek. A rendszert jövő őszig kell beüzemelni.

Újabb pályázatot terveznek



Mivel csak gerincvezetékeket tudnak kiépíteni az uniós támogatásból, az önkormányzat jelenleg azon dolgozik, hogy jövőre újabb támogatást kapjanak a román kormánytól, amiből a porták bejáratáig vihetik a csöveket, amelyekre így könnyebben csatlakozhatnak rá a lakók. Emellett az ivóvízhálózat modernizálása és bővítése is cél, ugyanakkor az, hogy a Lok völgyében is kiépítsék a szennyvízhálózati rendszert, amely most szintén a pénzhiány miatt nem valósulhatott meg.